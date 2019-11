Maaeluminister Mart Järvik kirjutas sotsiaalmeedias, et ministeeriumi kantsler Illar Lemetti ei sobi avalikku teenistusse. Järvikul on Lemettist suhteliselt lihtne vabaneda, kuna hiljuti möödus kuus kuud nende koostöö algusest, mille järel võib minister koostöö mittelaabumisele viidates kantsleriga töösuhte lõpetada.

Järvik tegi laupäeva õhtul sotsiaalmeedias postituse, kus tõi välja kolm põhjust, mille vastu tema hinnangul kantsler Lemetti on eksinud. Neist kõige karmim oli süüdistus, et kantsler rikub seadust.

"Kolmandaks, Lemetti rikub seadust. Nõunike kirjavahetus on ametisiseseks kasutamiseks. Samuti on advokaadilt ministrile tulnud informatsioon konfidentsiaalne, eriti nõunike ja ministri vaheline kommunikatsioon. Lemetti on tõestanud, et tema koht ei ole avalikus teenistuses," vihjas Järvik otseselt kantsleri töö kaotamisele.

Seadus annab Järvikule selleks hea võimaluse. Nimelt lubab avaliku teenistuse seaduse § 96 ministril kantsleri ametist vabastada koostöö mittelaabumise tõttu. Kantsleri saab teenistusest vabastada aga alles pärast kuue kuu möödumist ministri ja kantsleri koos töötamise algusest.

Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 29. aprillil 2019. Seega möödus kuus kuud koostöö algusest üsna hiljuti - 29. oktoobril ning minister Järvikul on võimalik koostöö mittelaabumisele viidates kantsler Lemettist vabaneda.

Illar Lemetti sai kantsleriks ajal, kui põllumajandusminister oli Reformierakonda kuuluv Urmas Kruuse. Lemetti alustas kantslerina tööd 2. aprillil 2016. Varem oli ta töötanud ministeeriumis asekantslerina ja veel enne seda Eesti Maaülikoolis.

Seaduse kohaselt saab kantsleri töölt vabastada ainult valitsuse otsusega.