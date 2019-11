Mailis Reps taunis maaeluministeeriumi kantsleri tegevust

"Siin ületati teatud piir. Kui räägime kriminaaljuurdlusest või millestki sarnasest, siis loomulikult ametnik räägib nii, nagu faktid on. Aga kui ajakirjandus küsib, võiks olla mingi maja-eetika - kus hoitakse kokku ja hoidutakse teatud asjade kommenteerimisest," rääkis Reps Kuku raadio saates "Nädala tegija".

Reps lisas, et selliseid juhtumeid, kus tippametnikud on jäänud ministriga eriarvamusele, on olnud ka varem, kuid siis on see piirdunud ametniku avaliku kommentaariga, et tegu on poliitilise küsimusega ja tema asja ei kommenteeri.

"Ei minda nii kaugele, et saadetakse välja väga küsitavaid isiklikke kirjavahetusi. Mina taunin seda ja oleksin ise ametnikuna teistsugused otsused teinud," sõnas Reps.

Ministri sõnul on ametnike seas erineva maailmavaate ja poliitilise taustaga inimesi ning samuti vaieldakse põhimõttelistel teemadel omavahel tuliselt.

"Me oleme ka kokku leppinud, et mingitel avalikel debattidel esitab ametnik ministrist erinevat seisukohta. See kõik on normaalne. Aga see, mis toimub maaeluministri ümber, seda mina ei mõista," sõnas Reps.

Möödunud laupäeval saatis maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti pressiteate, milles tõi välja, et ministri nõuniku kohalt lahkunud Urmas Arumäe andis minister Mart Järvikule soovitusi volituste osas, mis puudutasid PRIA kohtuasja. Varasemalt on Järvik vastupidist väitnud.

Pärast seda tegi maaeluminister Mart Järvik ettepaneku kantsler Illar Lemetti teenistusest vabastada koostöö mittelaabumise tõttu.

"Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Minu hinnangul meie koostöö ei laabu ja olen teinud vabariigi valitsusele ettepaneku Lemetti vabastamiseks kantsleri ametikohalt seaduses ettenähtud alustel ja korras," teatas Järvik.

Neljapäeval tunnistas Järvik riigikogus, et soovib viia ministeeriumis läbi struktuurireformi, millega kaotatakse ka toiduohutuse asekantsleri ametikoht, kus praegu töötab Toomas Kevvai.