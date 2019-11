"Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Minu hinnangul meie koostöö ei laabu ja olen teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku Lemetti vabastamiseks kantsleri ametikohalt seaduses ettenähtud alustel ja korras," teatas Järvik.

Vabariigi Valitsuse seaduse (§ 55) alusel "nimetab kantsleri ametisse ja vabastab ametist valitsus ministri ettepanekul avaliku teenistuse seaduses ettenähtud alustel, kuulates ära riigisekretäri arvamuse".

Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval ERR-ile, et neljapäevase valitsuse istungi kavas Lemetti ametist vabastamise punkti praegu pole.

Järvik tegi laupäeva õhtul sotsiaalmeedias postituse, kus tõi välja kolm põhjust, mille vastu tema hinnangul kantsler Lemetti on eksinud. Neist kõige karmim oli süüdistus, et kantsler rikub seadust.

"Kolmandaks, Lemetti rikub seadust. Nõunike kirjavahetus on ametisiseseks kasutamiseks. Samuti on advokaadilt ministrile tulnud informatsioon konfidentsiaalne, eriti nõunike ja ministri vaheline kommunikatsioon. Lemetti on tõestanud, et tema koht ei ole avalikus teenistuses," vihjas Järvik otseselt kantsleri töö kaotamisele.

Seaduse järgi ei tohi ministeeriumi kantslerit teenistusest vabastada enne kuue kuu möödumist ministri ja kantsleri koos töötamise algusest. Järviku ja Lemetti koostöö algusest möödus kuus kuud 29. oktoobril.

Lemetti alustas kantslerina tööd 2. aprillil 2016. Varem oli ta töötanud ministeeriumis asekantslerina ja veel enne seda Eesti maaülikoolis.