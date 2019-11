Briti euroskeptik Nigel Farage teatas esmaspäeval, et tema Brexiti Partei ei esita detsembrikuistel valimistel kandidaate ringkondades, mida esindavad toorid, et mitte Euroopa Liidust lahkumise pooldajate hääli killustada.

"Brexiti Partei ei konkureeri neile 317 saadikukohale, mille võitsid eelmistel valimistel konservatiivid," ütles Inglismaa kirdeosas Hartlepoolis kampaaniat teinud Farage.

Endine Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) juht Farage lubas varem esitada 12. detsembri valimisteks 600 kandidaati, kui peaminister Boris Johnson ei nõustu loobuma Brüsseliga kokku lepitud lahkumistingimustest, väites, et neil tingimustel toimub Brexit "vaid nime poolest".

Kui Johnson sellest keeldus, sattus Farage oma erakonnas surve alla mitte esitada kandidaate üle kogu riigi, et vältida lahkumist pooldavate jõudude killustamist.

Farage'i teade võib parandada Johnsoni väljavaateid eelseisvatel valimistel.

Tööpartei on lubanud korraldada teise Brexiti referendumi, mida toetavad alamkojas paljud väikeparteid, et anda brittidele võimalus valida EL-ist leppega lahkumise ja liitu jäämise vahel.

"Usun, et meie tänane teade hoiab teise referendumi ära. Ja minu jaoks on see hetkel meie riigis kõige olulisem," ütles Farage.

Tööpartei aseesimees Ian Lavery süüdistas Farage'i ja Johnsonit liidu kokkuklopsimises, mis võib "müüa meie riigi ja riikliku tervishoiusüsteemi" USA ravimifirmadele.

"Kutsume valijaid lükkama tagasi tribuuti 1980. aastate Thatcheri perioodile, mis tooks kaasa tooride uued ja metsikud rünnakud töölisklassile," ütles Lavery. "Meie riiklik tervishoiusüsteem ei ole müügiks."

Londoni Majanduskooli poliitikaekspert Sara Hobolt leidis, et Farage'i otsus suurendab Johnsoni võiduvõimalusi. "See muudab tooride enamuse hoopis tõenäolisemaks," kirjutas Hobolt Twitteris.