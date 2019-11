Lubadusest valimispäevale järgneval päeval tasuta toidu jagada andis linnavolinik Wood teada oma toidukoha Woody's Fish and Chips Facebooki-lehel, vahendas Politico.

"Valimislubadus! Aita Woody'sel eemaldada kaks praegust leiboristist rahvasaadikut oma kohtadelt Westminsteris toetades Jim Fergusoni Ida-Barnsley ja Victoria Feltonit Kesk-Barnsley valimisringkonnas. Meie lubadus Barnsley valijatele on pakkuda tasuta kala ja friikaid kõigile, kes külastavad 13. detsembril meie poodi tähistamaks kahe leiboristsist rahvasaadiku väljatõrjumist. Võite kindlad olla. Lubadus," seisis praeguseks kustutatud postituses.

Lõuna-Yorkshire'i politsei kommenteeris, et nad on saanud kaks kaebust seoses juhtumiga, mille puhul on alust kahtlustada, et on rikutud reglit, mille kohaselt ei tohi kandidaat või nende esindajad pakkuda häälte eest materiaalseid hüvesid.

Wood omakorda selgitas, et paneb teate pärast valimispäeva kindlasti uuesti üles. Samuti kinnitas ta, et politsei pole tema poole pöördunud. Wood täpsustas, et ta ise ei ole Brexiti parteiga seotud peale selle, et ta on erakonna kandidaate aidanud. Toidu pakkumine aga olevat lihtsalt kingitus tema klientidele Brexiti partei loodetud võidu korral.