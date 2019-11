Järviku kasutamata jäetud VIP-ruum lennujaamas maksis ligi 400 eurot

Lennujaama VIP Standard pakett kaheks tunniks kuni viiele inimesele maksab 395 eurot. See on on lennujaama kodulehe andmeil mõeldud mugavust, privaatsust ja personaalset teenindust eelistavale kliendile ning on sobilik nii puhkuse- kui ka ärireisijatele, kes reisivad kas üksi või seltskonnaga.

"VIP-osakond võttis (maaeluministeeriumilt - toim.) tellimuse vastu. Kõik ministeerumid on meie head kliendid," ütles lennujaama pressiesindaja Margot Holts ERR-ile. Tema sõnul kasutatakse seda teenust erinevate ametlike visiitide puhul üsna sageli, tavaliselt rohkem Tallinnast lahkumisel kui saabumisel.

"Seoses pika lähetusega ja lennureisiga arvestati võimalusega, et minister on tagasi jõudes väga väsinud ja seetõttu broneeriti talle VIP-ruum lennujaamas. Kohale jõudes otsustas minister seda mitte kasutada," ütles maaeluministeeriumi pressiesindaja Anne-Liisi Mändmets ERR-ile. Tema sõnul ei ole arvet tellimuse eest veel saabunud.

Holtsi sõnul ei vabasta tellimuse hiline tühistamine siiski teenuse eest tasumisest.

Holtsi kirjelduse kohaselt sisaldab VIP-teenindus saabumisel kliendile lennuki juurde vastu minemist ning tema ja pagasi transportimist otse VIP-ruumi, mis asub lennujaama teises küljes kui tavapärane saabuvate lendude väljapääs.

Oma nõuniku tegevuse pärast kriitika alla sattunud Järvikul oli Hiinast saabudes lennujaamas vastas hulk ajakirjanikke, et ministrilt selgitusi küsida. Esiti polnud Järvikule VIP-ruumi kinni pandud, tagasisõidu ajal see siiski reserveeriti ning ministri esindajad väitsid ajakirjanikele, et Järvik väljub VIP-ruumi kaudu. Hiljem otsustas ta siiski tulla tavapärasest väljapääsust.