EKRE esimees Mart Helme tunnustab Arumäed otsuse eest ja avaldas lootust, et kriminaalasja algatamine Arumäe suhtes on alusetu ja mingit huvide konflikti või selle ärakasutamist advokaat Arumäe poolt PRIA suhtes ei ole tegelikult toimunud.

"Aga selge on see, et olukorras, kui nõuniku suhtes on algatatud poliitiliselt motiveeritud kriminaalasi, ei ole võimalik ministril normaalselt oma tööd teha. Tunnustan Arumäed otsuse eest nõustamislepingust loobuda," ütles Helme.

Helme lisas, et minister Mart Järvikut erakond kindlasti tagasi ei kutsu."Maaeluminister on teinud väga head tööd. Tema pihta suunatud rünnakuid tuleb võtta Reformierakonna ja sotside alatu infooperatsioonina."

Ühtlasi saabus reedel maaeluministeeriumisse Urmas Arumäe allkirjastatud kiri advokaadibüroost Arumäe ja Sipari, mis teatas kliendilepingu viivitamatust lõpetamisest maaeluministeeriumiga.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.

Arumäest sai minister Mart Järviku (EKRE) mittekoosseisuline õigusnõustaja tänavu 3. mail palgaga 3100 eurot kuus.