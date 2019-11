"Ma ei pea valitsuse tegevust troikade omast paremaks, kui annab mingisugusele seltskonnale otsustada, kas ministri teos võivad olla kuriteo, väärteo või huvide konflikti tunnused," rääkis Evestus kolmapäeval Eesti Televisiooni saates "Ringvaade." (Troika on kõnekeelne nimetus NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asunud kohtuvälise repressiivorgani kohta - toim.)

Peaminister on Evestuse sõnul avalikkusele mõista andnud, et tema edasised tegevused sõltuvad sellest paremast käest ehk riigisekretärist kelle käsutuses on see "tõe ja õiguse instituut." "Loodetavasti säilitab peaminister kainet meelt ja arvestab kõiki asjaolusid," sõnas Evestus.

Evestus toonitas, et Eesti riik praegu toimib. "Aga, kui me räägime ohuolukorrast, siis loomulikult selline valitsusepoolne tegevus ja osade liikmete tegevus, viitab ilmselgelt õigusekaitsjate ja õigusemõistjate töö õõnestamisele," ütles Evestus.

Evestus nentis, et komisjoni kuuluvad lugupeetud liikmed ja pole põhjust kahelda nende professionaalsuses.

"Kuid pigem on küsimus selles, kas sellel komisjonil on oma koht või mitte, kas me vajame nende arvamust või mitte. Ei tohi unustada seda fakti, et on juba käivitatud kriminaalmenetlus kriminaalmenetluse seadustiku alusel. See tähendab seda, et ei ole võimalik teist samasugust menetlust läbi viia ehk sel komisjonil pole loomulikult sellist pädevust, et efektiivselt ja kõiki võimalusi kasutades teha kindlaks täpselt võimalikud kuriteo skeemid," selgitas Evestus oma seisukohta.

Üks põhjus, miks komisjon moodustati võib olla Evestuse hinnangul peaministri ja võimuliidu soov võita aega. "Ma ei tea, mida see kümme päeva küll annab, aga ma arvan, et oleks olnud väga normaalne ja tervitatav, kui peaminister koos oma nõunikega oleks suutnud oma seisukoha ministri tegevuse suhtes kujundada nende päevade jooksul ehk siis seda, kas see on eetika ja väärtustega kokku langev. Võimaliku süü küsimuse nõuniku kui ka ministri osas annab vastuse kriminaalmenetlus, milles pole erilist jõudu komisjoni seisukohal," lausus Evestus.

Ta nentis, et peaministril pole maaeluminister Mart Järviku tegevuse üle otsustamiseks praegu piisavalt argumente ja oodatakse kolmanda ja sõltumatu osapoole täiendavat arvamust. "Aga ma ei loobu oma seisukohast: valitsus ja peaminister on tõestanud, et ta ei suuda või ei taha selles olukorras anda adekvaatset hinnangut. Mulle tundub, et valitsust üritatakse vägisi koos hoida, ilmselt konkreetsest ministrist sõltub selle valitsuse püsimajäämine."