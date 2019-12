Terviseamet: ettevõtjad võiks Ukraina töölisi leetrite vastu vaktsineerida

Eestis on tänavu olnud juba 26 leetritesse haigestumist ning kui lapsed on üldjuhul vaktsineeritud, siis oht nakatuda on just täiskasvanutel, kes seda pole vaktsineeritud või on vaktsiini saanud aastakümneid tagasi. Ukraina leetriepideemiat arvestades soovitab terviseamet vaktsineerimist ka Ukraina võõrtööjõudu kasutavatele ettevõtetele.

Leetrid nakkavad imelihtsalt. See halvemal juhul surmaga lõppev haigus võib vaktsineerimata inimeste seas levida kiirelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aastakümneid polnud meil leetreid sisuliselt olemas, kuid alates eelmise aasta augustist on Euroopas avastatud ligi 130 000 haigusjuhtu. Peamine murekoht on Ukraina 82 000 haigestumisega. Leetrid on jõudnud ka Leetu, kus tänavu on olnud 825 haigestunut. Eestis on alates mullu augustist olnud 36 haigusjuhtu, millest 26 sel aastal.

"See on kahtlemata täiesti murettekitav. Me ju võime võrrelda oma naabrite ja Läti ja Leeduga ja öelda, et meie oleme sellest suuremast epideemiast esialgu veel pääsenud, aga tegelikult on see 26 haigusjuhtu väga problemaatiline, eriti arvestades veel seda, et enamus arste ei ole oma eluajal leetrihaigeid näinudki," rääkis perearst Le Vallikivi.

"Eestis on enamik haigusjuhte teistest riikidest sisse toodud ja enamik neist on sisse toodud Ukrainast, kus on väga tõsine olukord leetrite osas," märkis terviseameti peaspetsialist Irina Filippova.

Eestist käib aasta jooksul läbi suurusjärgus 20 000 Ukraina töötajat ja nemad ongi terviseameti jaoks hetkel suurim mure.

"Suur palve nendele tööandjatele, kes võtavad inimesi tööle Ukrainast, on vaktsineerida neid leetrite vastu siin, Eestis olenemata sellest, kas neil on mingi dokument vaktsineerimise kohta või ei ole, sest need dokumendid võivad olla falsifitseeritud," ütles Filippova.

Kui lapsed on Eestis 95 protsendi ulatuses leetrite vastu vaktsineeritud, siis murekoht on täiskasvanud, kes seda pole või on saanud vaktsiini enne 1993. aastat, kui see polnud piisavalt kvaliteetne. Enamik Eesti haigestumisi ongi täiskasvanute seas.

"Meil on nõuanded ka selleks, et me vaktsineeriks ära need täiskasvanud, kes pole üldse vaktsiini saanud või on saanud kahtlast vaktsiini, aga sellega on ka meil tarneraskused nii, et kord on vaktsiini, kord ei ole. Nagunii need inimesed vaktsineerivad oma raha eest. Õnneks see ei ole väga kallis vaktsiin, aga igal juhul tasub selle peale mõelda," ütles Vallikivi.

Terviseamet kinnitab, et vaktsiin on Eestis praegu olemas nii lastele kui ka täiskasvanutele ja vaktsineerida saab end lasta nii perearsti juures kui ka apteekides.