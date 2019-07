Saksamaa muudab leetrite vastu vaktsineerimise kohustuslikuks

Lastel on võimalik lasteaeda või kooli minna vaid juhul, kui nad on vaktsiinisüstid saanud. Vaktsineerimine on kohustuslik ka lasteaedade, haridusasutuste, meditsiiniasutuste ja põgenikekeskuste töötajatele.

"Me tahame kaitsta leetrite nakkuse eest nii palju lapsi kui võimalik," ütles Saksa tervishoiuminister Jens Spahn.

Seaduse rikkumise eest ähvardab kuni 2500 euro suurune trahv.

Saksa lastearstide ühendus on pikka aega soovinud muuta kohustuslikuks laste vaktsineerimine leetrite ja teiste haiguste vastu.

Mullu teatati maailmas kokku umbes 350 000 leetrite juhtumist, mis on enam kui kaks korda rohkem kui 2017. aastal. 2019. aasta esimese kolme kuu jooksul on leetritesse nakatumine neljakordistunud, võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Saksamaal registreeriti mullu 543 nakkusjuhtu.

Juuli alguse seisuga on Eestis sel aastal leetritesse haigestunud 25 inimest. Kõige rohkem on haigestunuid olnud Tallinnas.