WHO hoiatab leetrite leviku eest

Mullu alustati venekeelsetes lasteaedades programmiga, kus lasteaiarühmas on üks õpetaja, kes suhtleb lastega eesti keeles. Taolisi rühmi oli üle Eesti poolsada. Kuivõrd ettevõtmine on saanud kiitust nii õpetajatelt kui lapsevanematelt, lisandub tänavu 30 rühma. Kaugem eesmärk on, et oma eestikeelne õpetaja oleks kõigil rühmadel, kes seda soovivad.