Gruusia politsei kasutas meeleavaldajate vastu veekahureid ja pisargaasi

Gruusia märulipolitsei kasutas veekahureid ja pisargaasi, et ajada laiali Tbilisis parlamendihoone ette tulnud meeleavaldajad.

Sajad inimesed takistasid esmaspäeva hommikul saadikute sisenemist hoonesse, nõudes erakorralisi valimisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parlamendihoone ette kogunes pühapäeval 20 000 inimest, et protestida võimuerakonna Gruusia Unistus vastu, mis loobus lubatud valimisreformist.

Valitsusvastastele protestijatele tegid toetusavalduse ka USA ja Euroopa Liit, öeldes, et suure osa Gruusia ühiskonna pettumus on mõistetav seoses parlamendi suutmatusega võtta vastu põhiseadusmuudatused, mis on vajalikud täielikult proportsionaalsete parlamendivalimiste korraldamiseks järgmisel aastal.