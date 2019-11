Ekke Nõmm: protestid Gruusia valitsust tagasi astuma ei pane

Möödunud nädalal tulid grusiinid pealinnas Thbilisis parlamendihoone juurde meelt avaldama. Protesti põhjus oli valitseva partei Gruusia Unistus taganemine omaenda valimislubadusest asendada majoritaarne valimissüsteem proportsionaalsega, vahendas "Välisilm".

Demonstratsioonid on veekahuritega laiali aetud ning kümneid protestijaid vahi alla võetud. 2013. aastast 2018. aastani võimul olnud president Giorgi Margvelašvili sõnul on Gruusia Unistus sellega läinud teisegi oma põhimõtte vastu.

"Ma arvan, et põhjuseks on poliitiline nõrkus, mille tunnistajaks oleme hiljuti olnud. Terviklik olukord, millest tuleb aru saada, on see, et aastate jooksul on Gruusia Unistus valitsuses pidanud oma peamiseks trumbiks seda, et nad ei ole jõudu kasutav või ründav erakond, mis jõuga purustaks demokraatlikud väärtused," kommenteeris ekspresident.

Kas valimislubadusest taganemise taga on hirm proportsionaalse valimissüsteemi korral võimust ilma jääda või mingid muud põhjused, teavad vaid Gruusia Unistuse juhid ise. Kindlasti teab seda äritegelane Bidžina Ivanišvili, keda peetakse Gruusia valitsuse kulissidetaguseks niiditõmbajaks. Ivanišvili on ka ise lühikest aega peaminister olnud, siis aga lahkus ta vähemalt sõnades poliitikast täiesti, kuid tuli tänavu Gruusia Unistuse juhina tagasi.

Margelašvili sõnul on Ivanišvilil kalduvus käituda nukujuhina.

"Ma võitsin valimised 2013. aastal, novembris vannutati mind ametisse. Pärast kahekuulist suhtlemist sain ma aru, et ma ei saa olla selle isiku partner, sest tal oli oma arusaam sellest, mida mina peaksin tegema - ma pidanuks jälgima tema agendat, mille peale ma ütlesin põhimõttelise "ei"," rääkis Margvelašvili.

Nüüd on enamasti omavahelise õiendamisega tegelev Gruusia opositsioon Gruusia Unistuse vastu ootamatult ühtne. Giorgi Margvelašvili peab selle põhjuseks vabas Gruusias sündinud laste suureks kasvamist ning poliitikasse tulekut.

"On terve uus põlvkond Gruusia kodanikke, kodanikuaktiviste, kes mõnel juhul on parteilised ja mõnel juhul mitte, kuid nad on kaodanikuaktivistid, kes algatasid täiesti uue poliitilise protsessi. Nad on oma poliitilistes arusaamades väga kindlad, nad on Venemaa vastu," selgitas Margvelašvili.

Eesti diplomaatide kooli direktor Ekke Nõmm nii optimistlik ei ole. Samuti ei usu ta opositsiooni ühtsuse pikka püsimist.

"Gruusia demokraatia olukord ei ole tegelikult paha. Selles mõttes, et seal on väga aktiivne kodanikuühiskond, on erinevad liikumised, kes vabalt ja aktiivselt debateerivad erinevate küsimuste üle. Linnades on loomulikult nii, kuid /.../ näiteks on üks põhiautoriteet Gruusias ortodoksi kirik, palju inimesi elab maal. Linnade noored on kindlasti meelestatud ühtemoodi ja võib-olla vanem, konservatiivsem maaelanikkond vaatab asjadele teistpidi," rääkis Eesti diplomaatide kooli direktor Ekke Nõmm.

Margvelašvili ei pea vajalikuks Gruusia Unistuse valitsuse tagasiastumist. Tema sõnul piisab, kui nad oma valimislubaduse täidavad.

Tõenäoliselt jääbki Gruusia Unistus edasi valitsema, aga valimissüsteemi asendamises nii kindel olla ei saa.

"Ma millegi pärast arvan, et tagasi ei astuta. Arvestades Ivanišvili rahakoti paksust ja et ka meedias, eriti tähtsas televisioonis on neil domineeriv positsioon, siis ma ei arva, et nende parteil järgmistel valimistel väga kehvasti läheb," ütles Nõmm.