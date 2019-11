Briti konsulaadi endine töötaja süüdistab Hiina politseid piinamises

Hongkongi Briti konsulaadi endine töötaja ütles kolmapäeval, et Hiina salapolitsei piinas teda ülekuulamisel, sest soovis teada Londoni rolli kohta erihalduspiirkonna rahutustes.

Hongkongi kodaniku Simon Chengi sõnul peeti teda augustis 15 päeva kinni ning peksti ja piinati.

Briti välisminister Dominic Raab ütles BBC raadiole, et Chengi süüdistused on usutavad ning talle osaks saanud kohtlemine on tõepoolset piinamine.

Raab kutsus Hiina suursaadiku välja ja avaldas protesti Hiina võimude rahvusvahelisi seadusi rikkuva käitumise vastu.

Cheng kirjutas Facebookis, et ta oli augustis rongiga teel Lõuna-Hiinast Shenzhenist Hongkongi, kuid Hiina politsei pidas ta raudteejaamas kinni ja saatis tagasi Shenzheni, kus ta kinni võeti.

Chengilt püüti piinamisega kätte saada andmeid, kas ta tunneb kedagi Briti luureagentuuridest, milline on tema roll Hongkongi meeleavaldustes ja mida ta teab protestidega liitunud Mandri-Hiina kodanikest.

Hongkongi endine koloniaalvõim Suurbritannia, kes andis 1997. aastal ala Hiinale tagasi, on ärgitanud Pekingit ja Hongkongi kriisile poliitilist lahendust otsima ning on tauninud nii meeleavaldajate kui ka piirkonna politseinike vägivalda.