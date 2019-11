Välisminister Simon Kofe selgitas, et ta nägi pakkumises katset kärpida Taiwani mõju regioonis, vahendasid Reuters ja BBC.

Selle asemel kinnitas ta uuesti üle, et Tuvalu tunnustab jätkuvalt Taiwani, teise nimega Hiina Vabariigi iseseisvust.

Taiwani tunnistab praegu iseseisva riigina ja omab täielikke diplomaatilisi suhteid vaid 15 teist riiki. Samal ajal keeldub Hiina Rahvavabariik omamast diplomaatilisi suhteid riikidega, mis Taiwani tunnustavad.

Viimastel aastatel on Pekingi järjekindla töö tulemusena mitmed riigid asunud Taiwani asemel Hiina Rahvavabariiki tunnustama. Pärast 2016. aastat, kui Taiwani presidendiks sai Tsai Ing-wen, on diplomaatilistest suhetest Taipeiga loobunud seitse riiki.

Kaks Vaikse ookeani riiki - Kiribati ja Saalomoni Saared - tegid otsuse Taipei Pekingi vastu vahetada alles viimaste kuude jooksul. Väidetavalt mängis nendes otsustes rolli see, et Hiina lubas saareriikidele finantsabi ja lennukeid.

Lisaks Taiwani küsimusele on Hiina Rahvavabariik asunud Vaikse ookeani regioonis ka üldisemalt oma mõjuvõimu suurendama.

Välisminister Kofe märkis, et Tuvalu üritab teha rohkem koostööd ülejäänud kolme Vaikse ookeani riigiga, mis endiselt Taiwani toetavad. Nendeks riikideks on Marshalli Saared, Belau ja Nauru. Teda teeb murelikuks ka see, et Hiina soovivat Vaikses ookeanis saari kokku osta, et sinna sõjaväebaase rajada.

Pekingi sooviks on, et Taiwani jaoks hakkaks kehtima sarnane "üks riik, kaks süsteemi" kokkulepe nagu Hongkongi puhul.