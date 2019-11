Reformierakonna fraktsiooni liige Erkki Keldo küsis Mart Helmelt, et kui süvariigi kriteeriumitele vastav riigisekretäri komisjon leiab Mart Järviku tegevuses ebakompetentsust või riiki kahjustanud otsuseid, siis kas Helme tunnustab komisjoni otsust ja kutsub Järviku ministrikohalt tagasi.

Helme vastas, et usaldab komisjoni, aga Järvikut tagasi ei kutsu. "Ma usaldan täielikult Taimar Peterkopi poolt koostatud komisjoni, minu arvates on need usaldusväärsed inimesed seal. Ja kui te küsite, kas me kutsume Mart Järviku tagasi, siis ma vastan teile kahe sõnaga: ei kutsu," ütles Helme.

Helme sõnul saab komisjoni aruanne avalikuks neljapäeval.

Riigisekretär Taimar Peterkop moodustas eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratase ülesandel komisjoni, mis peab kümne päeva jooksul esitama järeldused maaeluministeeriumi haldusala kohta tekkinud küsimustes.

Peterkopi otsusel kuuluvad komisjoni riigikontrolli esindaja Airi Mikli, õiguskantsleri kantselei esindaja Marje Kask ja riigikantselei õigusloome osakonna juhataja Margus Matt.