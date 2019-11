Valitsus arutas neljapäevasel istungil justiitsminister Raivo Aegi ettepanekul Tallinna halduskohtu otsust parvlaev Estonia reisijate ja ohvrite lähedaste taotluse asjas ning otsustas, et ei kaeba kohtuotsust edasi, mis tähendab, et valitsus võtab lähedaste taotluse arutlusele ning peab kujundama seisukoha ka laevahuku uurimise asjus.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et valitsuse edasised sammud selles küsimuses selguvad lähemate kuude jooksul. Peaministri sõnul ei ole tema isiklikult valmis ütlema, kumma suuna Eesti peaks võtma.

"Kui me oma tänast positsiooni muudame, siis enne peame üheksa, kui mitte öelda kümme korda mõõtma ja siis otsuse tegema. Mina ei ole preagu valmis põhimõtteliselt ütlema, kumba suunda liikuda," sõnas Ratas.

Siseminister Mart Helme (EKRE) lisas, et tegemist on keerulise ja emotsionaalse küsimusega, milles on juriidilised, sisepoliitilised ja välispoliitilised dimensioonid. Kui tahta jõuda mingite uute füüsiliste tõenditeni, pole Helme sõnul mõtet uuesti olemasolevat kirjalikku materjali läbi vaadata, vaid siis tuleks laev üles tõsta.

"Aga see ei ole niisama asi, et paneme koos Reinsaluga skafandrid selga. See on väga kallis ja Eesti Vabariigil pole ka sellist tehnoloogiat," sõnas Helme. Ta lisas, et kuna teema puuudtab ka teiste riikide kodanikke, siis on vaja konsensust ka nende riikide valitsustega, mis on kindlasti väga aeganõudev protsess.

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) märkis, et unustada ei tohi, et Estonial hukkunute omaste puhul lahknevad arvamused - kui üks pool soovib täiendavat uurimist, siis teine pool on hauarahu poolt.

"See on asja emotsionaalne pool, aga on ka välis- ja sisepoliitiline pool. Meil on kolmepoiolne siduv leping Soome ja Rootsi riigiga. Meil peavad olema selgunud täiendavad asjaolud, mis õigustaks menetluse alustamist. Kui neid pole, siis uudishimust kogu seda teemat uuesti avada pole õige," nentis Aeg.

Tallinna halduskohus tegi oktoobrikuus otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kuivõrd taotlusele nõuetekohaselt ei vastatud, andis kohus valitsusele 60 päeva aega, et taotlus läbi arutada ning võtta uue uurimise algatamise suhtes seisukoht.

Estonia parvlaeval hukkunud ohvrite lähedased ja Estonia huku üle elanud reisijad esitasid 2016. aasta oktoobris peaministrile taotluse algatada uus uurimine Estonia huku põhjuste väljaselgitamiseks.

Kohtumenetluses selgus, et ainus tagasiside, mille kaebajad sellele pöördumisele said, oli kaks aastat hiljem ehk 2018. aasta novembris laekunud kiri justiitsministeeriumist. Kirjas teatati, et haldusmenetluse uuendamise otsustamine on vabariigi valitsuse, mitte ministeeriumi pädevuses ning ministeerium ei pea põhjendatuks pöörduda menetluse uuendamiseks valitsuse poole.