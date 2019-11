Kaubandus-tööstuskoda: proviisorid ei peaks apteeke omama

Kaubandus-tööstuskoda ei toeta apteegireformiga jõustuvat nõuet, et proviisorile peab kuuluma vähemalt 51 protsenti apteegi osalusest ning soovib ravimiseaduses selle sätte kehtetuks tühistamist. Veelgi enam, proviisor ei pea nende hinnangul üldse apteegi omanike ringi kuuluma.

"Kaubanduskoja hinnangul on selline piirang ebamõistlik. Esiteks puuduvad enamikel proviisoritel ettevõtlusalased teadmised. Meile teadaolevalt ei õpetata proviisoriõppes piisavas mahus ettevõtlusega seotud aineid. Lisaks puuduvad enamikel proviisoritel piisavad rahalised vahendid, et osta või asutada apteek, kus nende osalus on enam kui pool. Kolmandaks puudub ilmselt paljudel proviisoritel soov olla ettevõtja, vaid nad soovivad keskenduda oma põhitööle ehk proviisori ülesannete täitmisele," põhjendab kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts oma pöördumises riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Tõnis Mölderile.

Tegelikult ei näe koda proviisoritel apteegi manikeringis üldse mingit vajadust.

"Peame põhjendatuks, et apteegiteenust võivad apteegis osutada proviisorid ja farmatseudid (vähemalt peaks apteegis olema teiste teenindajate kõrval kohal ka proviisor)," leiab Palts. "Samas ei näe me vajadust, et proviisorid peaksid kohustuslikus korras kuuluma apteegi omanike ringi. Selle järele puudub praktiline vajadus. Ravimiseadus peab tagama, et apteegiteenust osutatakse pädeva isiku poolt, kuid pädev isik ei pea ilmtingimata olema apteegi omanikuks."

Kaubandus-tööstuskoda loodab, et sotsiaalkomisjon võtab nende ettepanekuid ravimiseadusesse muudatusi tehes arvesse.

Apteegireform jõustub 1. aprillil 2020, kui riigikogu seadust ei muuda või ei tühista.