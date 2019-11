Eesti alkoholiaktsiisi eksperiment on selleks korraks läbi. Lisaks hoogsale alkorallile lõunanaabrite juurde harjutas see Eesti inimesi ostma korraga suuri koguseid ning vähemaks jäi karmi alkoholipoliitika pooldajaid. Kui viis aastat tagasi eelistasid ranget alkoholipoliitikat pooled vastanutest, siis 2018. aastaks oli nende osakaal langenud 27 protsendini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konjunktuuriinstituudi andmeil jäi Lätis viinapoes peatuse teinu sisseost alla 50 euro, spetsiaalselt alkoholi järele sõitnu jättis Lätti 100-200 eurot.

Konjunktuuriinstituudi juhataja Marje Josing ütles, et kui veel viis kuni seitse aastat tagasi räägiti, et Eesti inimene ei ostnud suurtes kogustes alkoholi korraga, näiteks kohvrid, õlle- ja viinakohvrid ei olnud tavapoes müüdav kaup, siis seoses piiriostudega tekkis analoogselt põhjanaabritega, kelle käruga tassimist siin naerdi, olukord, kus ka eestlased ostavad suuri kohvreid.

Statistika näitab, et Eesti rahva ind ekstra Lätti alkoholi järele sõita on raugemas ja nüüd ostetakse jooke pigem läbisõidul.

"Eks oluliseks saab see, kas see vahe, et kaasa osta, on nii oluline majanduslikult, et sul tasub kaasa osta. Praegu paljude toodete osas on juba niimoodi, et võib mööda vuhiseda ja saab Eestist sama hinnaga osta," sõnas Josing.

ALKO100 omanik Einar Visnapuu sõnul ei saa tema poeparkalt vaadates küll öelda, et pärast suvist akstiisitõusu tagasipööramist ostetakse Lätist vähem alkoholi.

"Selle ajaga on muutunud ainult nii palju, et kui esimestel aastatel, kui see pihta hakkas, käidigi ainult alkoholi ostmas, siis nüüd on avastatud ka kõik muu, mis siin Lätis olemas on. Ega Lätist annab väga tõsiselt otsida asja, mis oleks kallim kui Eestis," ütles Visnapuu.

Tema hinnangul on piirikaubandus praegu stabiliseerunud ja kui aktsiisilangetuse järgne elevus on möödas, siis hakkavad eestlased taas märkama, et tegelikult ei olegi alkohol Eestis nii odav kui arvati, sest kaupmehed alandasid vaid üksikute toodete hindu, kuid napsuäri ei põhine ainult Lauaviinal ja mõnel õllel. Seetõttu ei jaga ta Josingu arvamust, nagu poleks enam majanduslikult mõttet piiripoodi sõita.

"Kui peaks juhtuma see, et Läti teeb oma meeletu aktsiistõusu, mis ta tahab siin 1. märtsil teha, siis võib tõesti juhtuda, et ei ole mõtet siia tulla, aga kui võtta tänast päeva, tulevikku me ju ei tea, mis toob, siis täna tasub siia väga tulla," lausus Visnapuu.