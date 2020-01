ERR Lätis: riigis käib arutelu alkoholiaktsiisi tõusu vähendamise üle

Läti kavandatav alkoholiaktsiisi tõus 1. märtsist pole midagi uut - see on üks osa varem paika pandud graafikust, mis otsustati ära juba peaminister Maris Kucinskise ajal. Vahepeal Läti seim pärast eestlaste otsust langetas ajutiselt alkoholiaktsiisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie parlamendis loodeti, et ka Eestis hakatakse järk-järgult aktsiise tõstma. Siin on ju olulised ka tervishoid ja tarbimise vähendamine. Kuid praegu pole Eesti aktsiisimäära tõstnud ja seetõttu on Lätis hakatud arutama, kas peaksime ka meie loobuma nii suurest aktsiisitõusust, nagu oleme varem kavandanud," rääkis Läti rahandusministeeriumi riigisekretäri asetäitja Ilmars Šnucins.

Selle aasta algul tõusis Lätis ka kütuseaktsiis - aastaid tagasi kavandatud järk-järguline hinnatõus on nüüd täielikult ellu viidud. Keskmine hind Läti bensiinijaamades on siiski pisut madalam kui Eestis.

Alkoholiga on keerulisem. Kange alkoholi hinnatõus - ligi 30 protsenti - tundub nii suur seetõttu, et Eesti mõjul on 1. augustist kehtinud Lätis 15-protsendiline hinnalangus. Umbes kümme protsenti peaks nüüd tõusma ka teiste alkohoolsete jookide aktsiis, sest neile seim suvel hinnalangust ei teinud.

"Väheneb laekumine, sest aktsiis on madalam. Eesti pool näeb ju väga hästi, et osa piirikaubandusest on pöördunud Eestisse ja ka soomlased eelistavad rohkem osta Eestist," ütles Šnucins.

Alkoholiaktsiisi laekus Lätis mullu ligi 30 miljonit eurot plaanitust vähem, kuid 2018. aastaga võrreldes pisut rohkem. Ekspeaminister Maris Kucinskis leiab, et naabrite arvel oma riigi eelarvet täita pole kuigi ilus. Praegune valitsusjuht Krišjanis Karinš ütleb, et piiriülest kaubandust päris ära nullida pole mõtet.

"Kõigi naabrite vahel tõusevad aeg-ajalt päevakorda maksuküsimused," tõdes peaminister.

Loomulikult löövad Lätis häirekella alkoholitootjad, sest Baltimaade kõrgeim aktsiisimäär neile ei sobi.