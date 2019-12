ALKO1000 juht: aktsiisitõus oleks tervele Lätile enesetapp

Läti plaanib 2020. aasta 1. märtsist tõsta kange alkoholi aktsiisi 30 protsendi võrra, mis viiks hinnad Balti riikide kõrgeimale tasemel.

"Ma arvan, et see on tervele Lätile laias laastus põhimõtteliselt enesetapp," ütles Visnapuu ERR-ile.

Visnapuu rõhutas omaltpoolt, et eelmise valitsuse algatatud aktsiisitõus ei ole veel otsustatud ning asja hakkab arutama parlament.

"Ma arvan, et Läti riik oskab Eesti riigi vigadest õppida, et mida tähendab, kui aktsiisidega mängida," lisas Visnapuu.

ERR küsis Visnapuult ka, mida nii suur aktsiisitõus ALKO1000 jaoks tähendaks. "Ütleme nii, et kuna meie äri sõltub hästi palju riikide poliitikast, siis me olemegi sellega harjunud, et elame tänases päevas," vastas ta.

Visnapuu rääkis ka, et Eesti inimesed hakkavad vaikselt aru saama, et Eesti valitsuse aktsiisilangetus ei ole hindades kajastanud ning näiteks detsembrikuus osteti piiriäärsest ALKO1000-st väga palju alkoholi.

Visnapuu nentis, et sisuliselt riik oma vahenditega hindu suunata ei saa ja dikteerivad kaupmehed. "Riik kinkis lihtsalt selle aktsiisiraha nii tootjatele kui ka jaekaupmeestele ära. Nii ta läks," lausus ta.

Juttu sellest, et suvisest aktsiisilangetusest oodatud hinnalangus ei ole kohale jõudnud seetõttu, et kauplused ei ole veel maha müünud vana hinnaga sisse ostetud laovarusid, ei pea Visnapuu tõsiseltvõetavaks.