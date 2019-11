Kallaste kool püüab vältida teise kooliga liitmist

Peipsiääre valla hariduskomisjon tegi aasta alguses volikogule ettepaneku liita valla kaks venekeelset põhikooli - 49 õpilasega Kallaste kool ja 35 õpilasega Kolkja kool, mis asuvad teineteisest paarikümne kilomeetri kaugusel, vahendas "Aktuaalne kaamerae".

Kallastele jäänuks algkool ja Kolkjale põhikool. Otsustamine aga lükkus edasi ning Kallaste kooli kogukond aktiviseerus, et kooli liitmisest päästa ning läks iseseisvalt õppeaasta alguses üle lõimitud aine- ja keeleõppele (LAK-õpe).

Keelekümbluseks veel Kallaste koolis toimuvat õpet nimetada ei saa, kuna õpe peaks toimuma vähemalt 50 protsendi ulatuses eesti keeles.

"Õpetajad, kes oskavad, kellel on ka tunnistus LAK-õppe ja keelekümbluse ABC, alustavad eesti keeles. Ma vaatasin, et esimeses klassis on isegi 45 protsenti, kolmandas 35, teises ja kolmandas 35, neljandas 40, viiendas, kuuendas on vähem," rääkis Kallaste kooli õppealajuhataja Veera Suits.

Suits kinnitas, et Kallaste tahab ja sihib täieliku keelekümbluse poole.

Lapsevanemad arvavad, et kui liitmine toimuks, siis peaks põhikool jääma Kallastele, kuna neil on õpilasi rohkem. Vastasel juhul paneksid vanemad oma lapsed tõenäoliselt Mustveesse kooli.

"Seal on kool väike ja nendel on vähem lapsi kui meil. Asi on selles, et Kallaste ei ole seal võimus üldse esindatud ja meie huve keegi ei kaitse," kommenteeris Kallaste kooli lapsevanem Niina Sergejeva.

Peipsiääre valla seisukoht on, et Kallaste kooli kaasajastamine nõuaks investeeringuid, mida vallal pole, seega oleks odavam põhikool jätta renoveeritud Kolkja kooli.

Abivallavanema Väino Kivirüüdi sõnul ei suudaks vald ka keelekümblusega suureneva pearaha abil kahte põhikooli pidada.

"Kaks kooli ühendada. See ongi eelarvekoormus, sest ikkagi põhimõtteliselt /.../ õpetajate palgafondki näiteks on kummalgi koolil juurde 80 000 aastas eelarvet, õpetajate palgafond üksi. Lihtsalt eelarve ei kannata võib-olla kõike," selgitas Kivirüüt.

Peipsiääre vald moodustas nüüd erikomisjoni, kes peaks volikogule esitama variandid kahe põhikooli tuleviku osas.

Kivirüüdi hinnangul võib olukord lahenduse leida alles 2022. aastal.