MTÜ: alustavate õpetajate hulk kasvab aasta-aastalt, kuid sellest ei piisa

Kuigi viimastel aastatel on igal aasta tulnud juurde üha rohkem alustavaid õpetajaid, ei ole neid piisavalt selleks, et katta ära pensionile minevate õpetajate arvu, tõdes mittetulundusühingu Alustavat Õpetajat Toetav Kool juht Triin Noorkõiv.

ETV saade "Suud puhtaks" küsis sel nädalal, miks napib Eestis noori õpetajaid ning kuidas neid kooli meelitada.

Eesti üldhariduse suur väljakutse on noorte õpetajate kooli toomine. Lähiaastail vajadus uute õpetajate järele üha kasvab, sest 54 protsenti koolides töötavatest õpetajatest on vanemad kui 50-aastased. Viiendik õpetajaid on 60-aastased või vanemad. Kõige suurem on üle 60-aastaste õpetajate osakaal loodusteaduslikes ainetes.

Õpetajate vanuse tõttu peaks haridussüsteem suutma kuni aastani 2025 pakkuda asendust tervelt 3000 õpetajale. Kuid aineõpetaja kvalifikatsiooni omandab aastas umbes 250 noort õpetajat, keda on kolmandiku jagu vähem kui oleks vaja pensionile lahkuvate õpetajate asendamiseks.

Saates arutlesid ametnike asemel nii praegused kui ka endised noored õpetajad.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool juht Triin Noorkõiv rääkis saates, et eelmisel aastal oli Eestis 1120 alustavat õpetajat. Aastatega on see arv kasvanud.

"Meil oli pikka aega umbes 700-800 alustavat õpetajat aastas, aga üle-eelmisel aastal oli üle 900 ja eelmisel aastal juba üle 1100," rääkis ta.

"Karta on, et tegelikult sellest arvust meile veel ei piisa. Prognoosid näitavad, et aastaks 2021 meil on umbes 25 protsenti õpetajatest juba ülalpool pensioniiga. Minu suur unistus ja südamesoov on tõesti see, et me Eesti ühiskonnas hästi teadvustaks, et meil on väga suur väljakutse õpetajate järelkasvuga, et leida mantlipärijad meie parimatele õpetajatele," lisas Noorkõiv.

Tema sõnul tuleks ühiskonnas mõelda meetmetele, mis aitaksid noori õpetajaid juurde meelitada. Ta tõdes, et hulk uusi õpetajaid on inimesed, kes on varem olnud mõne muu eriala töötajad. "Väga paljud õpetajad tulevad muudelt elualadelt karjääripöörajatena," sõnas Noorkõiv.

Muu hulgas tunnistasid praegused ja endised õpetajad saates, et alustavatel õpetajatel on suur oht läbipõleda. Ühe lahendusena pakkusid saatekülalised välja selle, et koolides võiks olla näiteks mentorlusprogrammid. Samuti võiksid noored õpetajad saada alustada näiteks abiõpetajana, et saada kogemusi selle asemel, et otse n-ö pea ees vette hüpata.

Samuti tõdeti saates, et õpetaja jaoks on lisaks kolleegide toetusele väga tähtis kogukonna ja lapsevanemate toetus.