Siseminister Helme Soome uuest valitsusest: punased üritavad riiki hävitada

"See, mis on nüüd juhtunud Soomes, no see ajab ikka ihukarvad püsti," iseloomustas Soome uut valitsust Eesti valitsuspartei EKRE esimees ja siseminister Mart Helme, esinedes pühapäeval TRE raadio saates "Räägime asjast".

Soome parlament hääletas teisipäeval ametisse uue, ilmselt maailma noorima peaministri, sotsiaaldemokraadi Sanna Marini (34) juhitud valitsuse. Põhjanaabrite valitsus vahetus, kuna vaid pool aastat ametis olnud Antti Rinne astus postitöötajate streigiga seotud põhjustel tagasi, olles kaotanud valitsuspartnerite usalduse. Ent valitsuskoalitsiooni koosseis ei muutu – sinna kuuluvad endiselt sotsiaaldemokraadid (SDP), Keskerakond, Roheline Liit, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei (RKP). Sanna Marin oli eelmises valitsuses transpordi- ja kommunikatsiooniminister.

Siseminister Mart Helme pani pühapäevases raadiosaates kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

Samuti kahtles Eesti siseminister, kas Soome uus valitsus suudab ikka seista oma riigi huvide eest.

"Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele ehk siis punased, kes tahtsid juba siis [Soome kodusõjas 1918] Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja nüüd siis üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyamaliku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Mart Helme.

Ta ennustas, et Soome järgmine peaminister on Jussi Halla-aho, EKRE sõsarpartei ja põhjanaabrite suurima opositsioonierakonna Põlissoomlased liider, sest "midagi nii mõistusevastast, kui praegu Soomes toimub, ei ole seal ilmselt toimunud juba mitu sajandit", nagu Helme oma arvamust põhjendas.

Eesti peaminister Jüri Ratas helistas 11. detsembril Soome uuele peaministrile Sanna Marinile, õnnitles teda ametisse astumise puhul ja kutsus Eestit külastama, rõhutades, et meie riikidel on väga aktiivne koostöö paljudes valdkondades, sealhulgas Põhja-Balti formaadis. Päev hiljem Brüsselis, Euroopa Ülemkogu eel toimunud Põhja- ja Baltimaade traditsioonilisel kohtumisel, istus Ratas Marini kõrval. Soome on praegu Euroopa Liidu eesistujariik.