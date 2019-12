Nädala algul astus sotsiaaldemokraat Rinne valitsusjuhi kohalt tagasi, kui valitsuspartner Keskusta teatas, et ei usalda teda enam. Senisesse valitsusse kuulunud viis erakonda on teatanud, et soovivad siiski samas koosseisus jätkata.

Sotsiaaldemokraadid valivad uue peaministrikandidaadi homme, seni peab teiste erakondadega läbirääkimisi Antti Rinne.

Ta on saatnud parlemandifraktsioonidele kolm küsimust: kas erakond on valmis toetama senist valitsusprogrammi, kas ollakse valmis osalema sotsiaaldemokraatide juhitud enamus-valitsuses ja kas on mingeid punaseid jooni, millest valitsuses osalemine sõltub.

Soome uus valitsus loodetakse kokku saada teisipäevaks.