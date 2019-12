Koalitsioon on valmis saanud ravimiseaduse eelnõu, mis keerab järgmisel kevadel jõustuma pidanud apteegireformi pea peale ehk tühistab kõik kavandatud piirangud. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütleb, et koalitsioonis puudub seaduseelnõu üle veel üksmeel.

ERR-ile teadaolevalt on ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu sisseandmine seisnud Keskerakonna taga, kus ei ole suudetud üksmeelt leida. Eelnõu on valmis, kuid ootas veel neljapäeva hommikul oma lõplikule kujule viimist, mis eeldab kompromissi kolme valitsuspartei vahel.

Neljapäeva lõunaks oli ravimiseaduse eelnõu koos. See keerab senise apteegireformi pea peale: plaanis on tühistada nii proviisoromandi nõue, vertikaalse integratsiooni keeld, millega ravimite hulgimüüja ei tohi apteeki omada, kui võimaldada haruapteekide tegutsemine ka üle 4000 elanikuga linnades ning kujundada haruapteegid enam kui 20 000 elanikuga linnades ümber üldapteekideks.

Käsimüügiravimeid poodidesse ja tanklatesse uue seaduseelnõu järgi siiski müügile ei anta.

ERR-i käsutuses oleva eelnõu seletuskiri ütleb, et soov on kaotada olemasolevate apteekide omandistruktuuri suhtes kehtestatud piirangud kui ebaefektiivne meetod apteegiteenuse kvaliteedi ja ravimite kättesaadavuse tagamiseks.

Seletuskirjas täheldatakse, et apteegireformi üleminekuperioodile varasemalt püstitatud eesmärk, et proviisorapteegid täidavad haruapteekide ja hulgimüüjatele kuuluvate kettide kaotamisest tekkiva tühimiku, on olnud ennatlik. Praegu on olukord, kuis järgmise aasta 1. aprillist lõpetaks tegevuse umbes 75 protsenti Eesti apteekidest, mis võib viia ravimite kättesaadavuse halvenemisele. samuti on soov riivata senisete apteegiomanike põhiõiguseid vähem.

Eelnõu seletuskiri nimetab probleemiks ka asjaolu, et ravimiseadusega kavandatud apteegireformile pole tehtud mõjuanalüüsi. Seetõttu pole ka apteegireformist tekkivatele probleemidele pakutud praktilisi lahendusi nende lahendamiseks.

"Praeguseks hetkeks on lisaks paljudele õiguslikele probleemidele täiesti arusaamatu, milline on reformi otstarbekus ja mõistlikkus," leitakse seletuskirjas. "Veelgi enam, Eesti inimesed on väga rahul nii apteekide arvu kui ka nendes osutavate teenuste kvaliteediga, mis näitab selgelt, et omandisuhte muutmine riigi sundi kasutades on ebamõistlik valik."

Enam kui 20 000 elanikuga linnades antakse seniste haruapteekide omanikele õigus need üldapteekideks ümber kujundada või kolida need haruapteegid linnast välja.

"Üldine hoiak on ikkagi suurem vabadus. Apteekide tegevus on niigi väga täpselt reguleeritud, seal peavad olema tööl proviisorid, seal on väga täpsed regulatsioonid. Kindlasti peaks olema omandi osas vabadus. Ka ajakirjanik võib pärida või omada firmat, mis tegutseb apteegiturul, miks mitte?" kommenteeris ERR-ile riigikogu liige Siim Kiisler (Isamaa).

Kiisler toonitas, et tema isiklik arvamus oleks käsimüügiravimid kõikjale müügile lasta, kuid ei kinnitanud, kas see on ka Isamaa fraktsiooni seisukoht.

"Igas apteegis on proviisorid nii või naa. Ega tavainimene ju täna ei tee vahet, milline apteek kellele kuulub, kas suuremale ravimifirmale või proviisorile. Ma ei ole veel näinud inimest, kes neil vahet teeb. Ja mis sellest siis muutuks?" küsis Kiisler. "Eks see ole kompromiss ka erakondade vahel."

Sotsiaalminister: toetan jätkuvalt apteegireformi elluviimist

Sotsiaalminister Tanel Kiik teatas, et konsensust uue eelnõu osas koalitsioonis veel pole.

"Täna ajakirjanduses avaldatud seaduseelnõu kavand on riigikogu fraktsioonide esindajate koostatud tööversioon, mille osas ei ole koalitsioonis konsensust," teatas Kiik.

Sotsiaalminister tõdes, et koalitsiooni töörühm on apteegireformi korduvalt arutanud ja vastavad diskussioonid jätkuvad ka edaspidi.

Kiik toetab jätkuvalt apteegireformi elluviimist, millega liiguks apteekide pidamine proviisorite kätesse.

"Riigikogu algatas 2014. ja 2015. aastal vastu võetud seadusemuudatustega apteegireformi patsientide ja rahvatervise huvides. Selle eesmärk on tõsta konkurentsi ravimite hulgimüügiturul, kaotada senisest jae- ja hulgimüügi põimitusest tulenev huvide konflikt, vähendada apteegiteenuse sõltuvust ravimite hulgimüüjate ärihuvidest ning suurendada proviisorite kutsealast vastutust apteegiteenuse kvaliteedi eest. Ühtlasi paraneb nii ravimite kättesaadavus ning apteegiteenus integreeritakse selgemalt ülejäänud tervishoiusektoriga," loetles Kiik.

"Eestis on 1. detsembri seisuga 215 apteeki, mis on osaliselt või täielikult proviisorite omandis, 180 nendest vastavad kõigile nõuetele. Need numbrid kinnitavad, et proviisorid oskavad, suudavad ja tahavad apteeke pidada. Seejuures tegutsevad proviisorite omanduses olevad apteegid peamiselt keerulisemates tingimustes maapiirkondades ning hulgimüüjad domineerivad suuremates linnades, kus kasumlikkus on kõrgem," ütles Kiik. "Apteek on tervishoiuasutus, mitte pood. Patsientide ja rahvatervise huvid peavad olema tervishoius alati esikohal. Seetõttu toetan sotsiaalministrina jätkuvalt apteegireformi elluviimist."