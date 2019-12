Arutelule on kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigikontrolör Janar Holm, rahandusminister Martin Helme ning Rail Baltic Estonia OÜ esindajad.

Riigikontroll avalikustas eelmisel nädalal auditi, mis näitas, et Rail Balticu raudteeprojekti puhul on tekkinud hilinemisi, sealhulgas Eesti vastutada olevas osas, ja osa tegevuste maksumuse prognoosid on suurenenud, mistõttu pole objekti valmimine tähtajaks ilmselt realistlik. MKM loodab siiski tähtaegadest kinni pidada.