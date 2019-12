Riias asuvat valdusettevõtet RB Rail juhib esimesi päevi ajutine juhtkond. Selle eesotsas olev Agnis Driksna on "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus hinnangutega ettevaatlik, kuid RB Raili töötajad ootavad reedeselt peaministrite kohtumiselt selgeid seisukohti projekti juhtimismudeli ja vastutuse kohta.

Sellest nädalast peab RB Raili ajutine juhatus projekti edasi viima seni, kuni lõpeb rahvusvaheline konkurss ja leitakse uus päris juhatus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Agnis Driksna on erinevais ameteis olnud üks Rail Balticu vedajaist algusest peale. Oma praeguse töö Rail Balticu Läti juhtivas firmas Euroopa Raudteeliinid ta ühisettevõtte tegevjuhiks olemise ajaks peatab.

"Peame edasi arendama tehnilisi projekte ja valmistama ette ehitamist. Tuleb ka luua tööõhkkond, et töötajad saaks projekti heaks edasi tegutseda. Rail Baltic on praegu projekteerimisetapis ja järgmisel aastal algab kõigis kolmes Balti riigis ehitus," selgitas Driksna.

Driksna ei ütle avalikkusele oma seisukohta Rail Balticu juhtimisprobleemide kohta, kuid on rahul projekteerimistööde tempoga Lätis.

"Riia keskraudteejaama kohta on sõlmitud projekteerimis- ja ehitusleping. Praegu projekteeritakse ja järgmisel aastal peaks raudteejaamas algama ehitus. Rajatakse ka uus sild," ütles Driksna.

RB Raili murelike töötajate seisukohad on endised. Sel nädalal läks vaja peaminister Krišjanis Karinši sekkumist, et Läti transpordi- ja rahandusministeerium lepiks omavahel kokku käibemaksu tagastamise kohta RB Railile.

"RB Rail peab muutuma kõigi Balti riikide jaoks ühtseks ettevõtteks. Peame muutma juhtimisstruktuuri ja järelevalvet projekti üle tuleks hakata tegema peaministrite tasemel. Ühegi meie ettepaneku suhtes pole meie pöördumisest alates mingit edasiminekut olnud. Kutsume siis veel kord neid mõtteid siiski ellu viima," rääkis RB Raili töötajate esindaja, peajurist Girts Ruda.

Läti poliitikud on seni öelnud, et Rail Balticu juhtimismudel pole küll kõige õnnestunum, kuid seda muuta on hilja.