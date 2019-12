Leedu loobus plaanist osa Rail Balticu trassist üheteelisena välja ehitada

Kui seni plaanis Leedu ehitada Rail Balticu trassile jääva Kaunase terminali üheteelisena, siis nüüd on Eesti ja Läti survel sellest plaanist loobutud ja kogu trass tuleb kaheteeline.

Leedu peaminister kinnitas kohtumisel Eesti ja Läti peaministrite ning transpordiministritega, et enam ei kaaluta teha tulevikus Rail Balticu Kaunase terminal üheteeliseks.

"Pikemat aega on olnud üheks potentsiaalseks pudelikaelaks teha Leedus osa raudteest üheteeliseks, mis vähendaks märkimisväärselt raudtee läbilaskevõimet. Leedu mõistis Eesti ja Läti muret ning otsustas ehitada kogu trassi samuti kaheteeliseks," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE).

Aas viibis reedel Lätis visiidil, kus Balti riikide peaministrid ja transpordiministrid püüdsid siluda konarlikuks kiskunud koostööd ajakavast maha jäänud Rail Balticu väljaehitamisel. Kohtumise juures olid ka Soome, Poola ja Euroopa Komisjoni esindajad.

"Viimasel ajal on esinenud mitmeid väljakutseid Rail Balticu projekti edenemisel ning kohtumistel ministritega sain kinnitust, et takistuste kerkides on Balti riikide tahe ehitada kolme riiki ühendav raudtee veelgi kasvanud," teatas Aas.

Rail Balticu kiiremaks elluviimiseks otsustasid peaministrid, et nad hakkavad edaspidi koos regulaarselt Rail Balticu projekti edenemist jälgima, et kaotatud aega tagasi võita ning projekti jõuliselt edasi arendada.

Eesti peaminister Jüri Ratase (KE) sõnul on soov võimalikult kiiresti edasi liikuda ja jätkata ehitustegevusega ühine.

"Seetõttu said kolme riigi transpordiministrid järgmiseks kohtumiseks veebruaris ülesandeks esitada ettepanekud ühise juhtimise parandamiseks, et projekti edukamalt ja kiiremini ellu viia. Tugevdame kindlasti ka poliitilist juhtimist," lubas Ratas.

Poola transpordiminister tõi esile, et nende poolt on juba 20 protsenti Rail Balticu trassist valmis ehitatud ja hetkel töös on veel 29 protsenti.

Soome kinnitas, et näeb Rail Balticu kasu ja olulisust ning, et nad kavatsevad jätkata projekti vaatlejana.