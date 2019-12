Kiviõli 1. keskkooli koolipere nõuab direktori tööle ennistamist

Õpetajate ja hoolekogu liikmete allkirjadega avalikus pöördumises kutsuti Lüganuse vallavalitsuse liikmeid alustama läbirääkimisi koolirahu taastamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad on kaalunud ka streigi võimalust, kuid siiski loodetakse, et parem lahendus leitakse kolmapäeva õhtul algavatel läbirääkimisel.

"Me keegi ei taha, et asi sinnani läheks. Tegelikult ongi see hea samm, et istuda ja pidada läbirääkimisi. Tõsiselt, siiralt loodan, et me sellest sammust kaugemale ei pea minema," ütles Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer.

"Ma ei näe täna mitte mingit põhjust sellisteks äärmuslikeks meetoditeks, sest oleme ausad, me oleme täna siiski olukorras, kus otsus on tehtud ja sellega tuleb elada,"kommenteeris Lüganuse vallavanem Viktor Rauam.