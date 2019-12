Märjamaa vald ütles üles töölepingu koolidirektoriga

Märjamaa vallavalitsuse sõlmis Kalle Uusmaaga neljaluulise katseajaga töölepingu 24. juulil ja lõpetas selle ootamatult pärast katseaja lõppu. Märjamaa Nädalaleht kirjutab, et töölepingu ülesütlemine on tekitanud kogukonnas palju arutelusid ning lapsevanemad on saatnud kirju, milles palutakse põhjuseid sisuliselt avada. Leht küsis kommentaari nii vallalt kui ka vallandatud direktorilt.

"Direktori ametikohal on kindlad kohustused, mis tulenevad õigusaktidest ja ametijuhendist, ning katseajaks seati eesmärgid. Need jäid meie hinnangul tähtaegselt täitamata, vaatamata korduvatele tähelepanu juhtimistele ja selgitustele," teatas vallavalitsus.

Konkreetselt toob vald välja, et Uusmaal jäi tähtaegselt jäi täitmata haridus-ja teadusministeeriumi ettekirjutus Märjamaa gümnaasiumi kodukorra uuendamiseks. Vaatamata korduvatele suulistele ja kirjalikele meeldetuletusele ning kokkulepetele ei käivitanud direktor sisehindamise ja arengukava protsessi õigeaegselt ega alustanud hädaolukorra lahendamise plaani ega evakuatsiooni õppust tähtaegselt.

"Õppekasvatus nõuab korda ja täpsust ning vahetut eeskuju, kuid ilmnes, et direktor lähtus isiklikest eelistustest tööajas, ei jälginud kooli päevakava, rikkudes sellega korduvalt Märjamaa gümnaasiumi töökorralduse reegleid," lisas vald.

Vallavalitsuse väitel juhtiti katseajal korduvalt direktori tähelepanu vajakajäämistele.

Uusmaa etteheidetega ei nõustunud ja tõi välja, et töösuhte alguses ei lepitud

kokku katseajaks seatud eesmärke.

"Eesmärkidest rääkisime vallavalitsuse esindajatega üldsõnaliselt oktoobri alguses toimunud kohtumisel. Niinimetatud katseajaks kokkulepitud eesmärkidega sain kirjalikus vormis tutvuda alles 22. novembril, üks tööpäev enne katseaja lõppu."

Uusmaa peab meelevaldseks valla etteheidet, et ta lähtus tööajas isiklikest eelistustest.

"Direktori töö iseloom ei võimalda töötamist rangelt fikseeritud aegadel, lisaks ei ole kooli päevakavas ega töökorralduse reeglites kooli töötajate tööaeg fikseeritud, need lepitakse vajadusel kokku töölepingutes."

Uusmaa tõi välja, et selle napi nelja kuuga alustas ta (1) kooli arengukava väljatöötamist, (2) papist õpilaspiletid väljavahetamist kiibiga varustatud elektrooniliste kaartide vastu, (3) kooli kodulehe uuendamist, (4) füüsika, keemia ja bioloogia amortiseerunud ja ohtlike katsevahendite väljavahetamist, (5) koolis õhtusel ajal aeroobika- ja joogatrennide väljaviimist, (6) kooli ümbruse korrastamist, (7) kooli andmesidevõrdu kaasajastamist jpm.

Märjamaa Nädalaleht küsis direktorilt, et kas talle sai saatuslikuks vastuseid direktori pakutud uuenduste ja kooli senise töökorralduse vahel, kus peale jäi viimane suund?

"Suurt vastuseisu millegi elluviimisele tajusin ainult paari juhtkonnaliikme ja õpetaja poolt. Püüdsin kohati suunata senist ei-saa-sest-nii-on-koguaeg-olnud-mentaliteeti võimaluste otsimise ja nägemise mõtteviisiks," selgitas Uusmaa.

Ta lisas, et usub ka sellesse, et kooli õppetulemusi on võimalik parandada ja jõuda riigieksamite tulemustega senisest kõrgematele kohtadele.

"Miks peaks Märjamaa gümnaasiumi lõpetaja suutma saada näiteks matemaatika riigieksamil keskmisena ainult 32 punkti 100-st võimalikust? Enamik õpetajaid mõistavad, et kool vajab arendamist ja ei saa mitte midagi tehes hoida kinni n-ö

senisest töökorraldusest," märkis Uusmaa.

Vallavalitsus lisas, et keskendub nüüd uue konkursi läbiviimisele.

Kui Uusmaa ametisse valiti, teats Märjamaa vald, et mees on pikaaegse ettevõtja ja mitmete erinevate valdkondade projektide juhtimise kogemusega, sealhulgas vastutustundlik ettevõtlus, infotehnoloogia teenused, logistika, muudatuste ja tarneahela juhtimine. Viimased seitse aastat töötas Uusmaa Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Sündinud on Uusmaa Tallinnas, kuid viimased 18 aastat elanud koos perega Märjamaal.