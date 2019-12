Norstati uuring: EKRE madalseis püsib

Viimaste küsitlustulemuste põhjal toetab Reformierakonda 35,7 protsenti, Keskerakonda 23,5 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 13,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (9,7 protsenti) ning Isamaa (7 protsenti).

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. novembrist 9. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Opositsioonierakondi toetab kokku 45,4 protsenti ja koalitsioonierakondi 44 protsenti küsitlusele vastanutest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi moodustati kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.