Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetuse langus jätkub ja see on kukkunud aasta kõige madalamale tasemele, samas on pisut tõusnud sotsiaaldemokraatide ja Isamaa reiting, selgus uuringufirma Norstat iganädalasest küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 35 protsenti, Keskerakonda 24,1 protsenti ja EKRE-t 13,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Kui Reformierakonna ja Keskerakonna toetus püsib stabiilne, siis EKRE toetus on püsinud kolm nädalat languses ning pole nii madal sellel aastal veel olnud.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10,2 protsenti) ning Isamaa (7,2 protsenti). Mõlemal erakonnal on õnnestunud välja tulla nelja nädala tagusest madalseisust ning oma toetust vähehaaval kasvatada.

Opositsioonierakondade toetus (45,2 protsenti) ületab seekord väga napilt koalitsioonierakondade toetust (45,1 protsenti). Viimati oli koalitsiooni toetus opositsioonist kõrgem augusti lõpus.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuvate küsitluste koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. novembrist 29. novembrini ning kokku küsitleti 4009 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%.

Valimi moodustati kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.