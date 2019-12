Der Spiegeli ajakirjanik Benjamin Bidder kirjutas artiklis, et Browderi väljaütlemistes sisaldub rohkelt vasturääkivusi, ning süüdistas Browderit sisuliselt selles, et viimane on enda ja Magnitski lugu oluliselt "ilustanud" nii, et seda lääneriikide pealinnades rohkem kuulda võetaks, ja jätnud sealt välja asjaolusid, mis puudutavad Browderi investeerimisfirma Hermitage Capital Management varasemaid äripraktikaid ja probleeme Venemaal.

Browder märkis, et kuigi Der Spiegeli artiklis esineb palju vigu, vajavad tema meelest valeandmetena tähelepanu neli artiklis sisalduvat väidet: et Magnitskit justkui ei tapetud tahtlikult, et Magnitski polevat andnud tunnistusi Vene siseministeeriumi ametnike vastu, et Magnitski ei olnud advokaat ning et major Pavel Karpov polevatki seotud pettusega, millele Magnitski tähelepanu juhtis.

BREAKING: Today we filed a complaint with the German Press Commision against Der Spiegel magazine for gross journalistic malpractice in their reporting on the Magnitsky story. See our YouTube video that exposes their misreporting https://t.co/KEgAUt8fUF — Bill Browder (@Billbrowder) December 11, 2019

Browder meenutas ka seda, et Der Spiegel on varem faktikontrolli küsimuses skandaalidesse sattunud.

This is not the first time that Der Spiegel has been involved in a major fact checking scandal. https://t.co/UndNYkZdW5 — Bill Browder (@Billbrowder) December 11, 2019

Artikkel Saksamaa ajakirjas ilmus ajal, mil Browder külastas hiljuti Euroopa Liidu eesistujariiki Soomet, et teha kampaaniat selle nimel, et Venemaa vastu kehtestataks Magnitski-sanktsioone juba EL-i tasandil. Euroopa Liidu välisministrid leppisidki esmaspäeval kokku, et ühendus asub välja töötama nn Magnitski-seaduse sarnast sanktsioonidepaketti, mida saaks kasutada inimõiguste rikkumistega silma paistnud isikute suhtes.