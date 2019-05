USA kehtestas uusi Venemaa-sanktsioone

Rahandusministeeriumi poolt teatavaks tehtud sanktsioonid tuginevad nn Magnitski seadusele, mida USA ja lääneriigid on ka varem Moskva vastu kasutanud, vahendas Reuters.

Seadus on saanud nime Sergei Magnitski järgi, kes paljastas Vene siseministeeriumi kõrgete ametnike miljarditesse rubladesse ehk väidetavalt kuni 230 miljoni dollarini küündinud maksupettuse. Seepeale esitati 2008. aastal hoopis talle süüdistus maksupettuses ja võeti vahi alla. Magnitski suri 2009. aastal Moskva Butõrka eeluurimisvanglas ravi saamata 37 aasta vanuses pankreatiiti, väidetavalt oli teda enne ka pekstud ja piinatud. Hiljem on Magnitski seadust rakendatud ka seoses teiste juhtumitega, kui teemaks on inimõiguste rikkumine või muud agressiivsed sammud Venemaa poolt.

Sanktsioneeritute hulgas on lisaks Tereki eriüksuse juhile Abuzajed Vismuradovile kaks Venemaa uurimiskomitee ametnikku Jelena Trikulja ja Gennadi Karlov, kes Washingtoni hinnangul osalesid Magnitski juhtumi asjaolude varjamises.

Vismudarovile pannakse süüks, et ta vastutab kohtuväliste hukkamiste, piinamiste ja teiste julmuste eest, mille sihtmärgiks on olnud inimesed, kes on üritanud paljastada Venemaa ametnike ebaseaduslikku tegevust.

USA rahandusministeeriumi teatel oli Vismudarov vastutav ka operatsiooni eest, mille käigus peeti Tšetšeenia Vabariigis ebaseaduslikult kinni ja piinati inimesi, kes olid geid või kelle puhul seda ainult kahtlustati.

Ülejäänud sanktsioneerituteks on Karjala Vabariigis asuva kinnipidamisasutuse juht Sergei Kossijev, keda süüdistatakse tapmistes ja piinamistes, ning Tšetšeenia Vabariigi liidri Ramzan Kadõrovi käsilane Ruslan Geremejev, kelle puhul on samuti teemaks tapmised ja piinamised.

Rahandusministeeriumi teate kohaselt on ka Venemaa uurijad üritanud Geremejevi vastu kaks korda süüdistust esitada seoses opositsioonipoliitik Boriss Nemtsovi mõrvaga 2015. aastal, kuid alati on need katsed blokeeritud Venemaa uurimiskomitee poolt.

Kreml teatas reedel kommentaariks, et USA uutele sanktsioonidele antakse vastus, mis on kooskõlas Venemaa riiklike huvidega.