Helme sõnavõttu kritiseerinud Reformierakond koguneb edasisi samme arutama

"Nii piinlik on Eesti valitsuse pärast nii Soome inimeste, Soome peaministri kui ka naiste ees. Vägisi tundub, et Helme arvates on meil liiga palju sõpru. See on Eesti 2019," kirjutas Reformierakonna esinaine Kaja Kallas pühapäeva õhtul Twitteris.

"See valitsus peab viivitamatult tagasi astuma, vaid Mart Helme lahkumisest ei piisa Eesti usaldusväärsuse taastamiseks. Kaua me peame taluma meie riigi labastamist ja lagastamist?" küsis endine peaminister ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Andrus Ansip.

Helmet kritiseeris ka teine endine reformierakondlasest peaminister Taavi Rõivas. "Mulle meeldib elada riigis, kus igaüht hinnatakse tema isiklike võimete, mitte päritolu tõttu. Ka mina olen koolipõlves töötanud ajalehepoisi ja laotöölisena ning olen selle üle südamest uhke," kirjutas ta.

"Helme solvang Soome peaministri suunas on jälk ning kahjustab suurelt ülelahe sõprust," lisas Rõivas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme kritiseeris pühapäeval Soome uut valitsust ja peaministrit, nimetades peaminister Sanna Marinit müüjatüdrukuks ja süüdistades valitsust Soome riigi likvideerimise püüetes.

Hiljem selgitas Helme, et väljendas Soome uuele valitsusele hinnangut andes isiklikke ja erakonna seisukohti ning kinnitas Eesti ja Soome koostöö ja sõprussuhete jätkumist.