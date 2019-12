"President Niinistö vahendas Kaljulaidi palvel vabanduse Soome peaministrile Sanna Marinile ja Soome valitsusele," seisis Soome presidendi veebilehel.

President Kersti Kaljulaidi kantseleid pressiesindaja Mailin Aasmäe kinnitas ERR-ile, et esmaspäeva hommikul suhtles president Kaljulaid telefonitsi oma Soome kolleegiga ja edastas muuhulgas oma vabandused Soome peaministrile.

Samuti rääkis Kaljulaid pühapäeva pärastlõunal siseministri väljaütlemistest ka peaminister Jüri Ratasega.

"See, mis on nüüd juhtunud Soomes, no see ajab ikka ihukarvad püsti," iseloomustas Soome uut valitsust Eesti valitsuspartei EKRE esimees ja siseminister Mart Helme, esinedes pühapäeval TRE raadio saates "Räägime asjast".

Siseminister Mart Helme pani pühapäevases raadiosaates kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

Samuti kahtles Eesti siseminister, kas Soome uus valitsus suudab ikka seista oma riigi huvide eest.

"Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele ehk siis punased, kes tahtsid juba siis [Soome kodusõjas 1918] Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja nüüd siis üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyamaliku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Mart Helme.

Helme selgitas pühapäeva õhtul saadetud kommentaaris, et väljendas Soome uuele valitsusele hinnangut andes isiklikke ja erakonna seisukohti ning kinnitas Eesti ja Soome koostöö ja sõprussuhete jätkumist.

"Pean vajalikuks selgitada, et andes 15. detsembril TRE raadio eetris olnud vestlussaates "Räägime asjast" hinnanguid Soome uuele vasakpoolsele valitsusele, ei väljendanud ma mitte Eesti valitsuse, vaid isiklikke ja meie erakonna maailmavaatest tulenevaid seisukohti," kirjutas Helme.

"Mitte mingil juhul ei sea ma kahtluse alla Eesti ja Soome head koostööd ja sõprussuhteid. Me oleme hõimuvennad ja jääme hõimuvendadeks," kirjutas siseminister.

Helme sõnul ei mõjuta erimeelsused poliitikute vahel mingilgi määral meie sooje tundeid soome rahva vastu.

Peaminister Jüri Ratas oli pühapäeva õhtul kutsunud kõiki valitsuse liikmeid tegema Soome ametivendadega sisukat ja austavat koostööd.

Opositsioon on samal ajal valmistumas Mart Helme umbusaldamiseks.