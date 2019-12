"Isiklik seisukoht" võttis Ratase valitsusest ministri

Siseminister Mart Helme, kes pühapäeval rääkis EKRE raadiosaates Soome uuest sotsiaaldemokraatide juhitud valitsusest, kus "ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister" ja seal on pääsenud võimule punased, kes "üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida", selgitas hiljem, et ta esitas "vaid isiklikke ja meie erakonna (EKRE, toim) maailmavaatest tulenevaid seisukohti". Just isiklik seisukoht on viinud Ratase valitsuses ministri vahetumiseni.

23. mail 2017 esines Jüri Ratase esimese valitsuse riigihalduse minister Mihhail Korb - valitsusjuhi üks lähimaid toetajaid ja aasta varem Keskerakonnas võimupööret korraldanute tuumikusse kuulunud poliitik - Haapsalu muusikakooli saalis tosina venekeelse huvilise ees. Kohal oli ka Lääne Elu ajakirjanik Urmas Lauri, kes kuuldut-nähtut kiretult vahendas. Samuti seda, kuidas publikust kostis, et raha, mis kulub relvastusele, tuleks anda hoopis pensionäridele.

"See on NATO nõudmine, Eesti on NATO liige," üritas Korb selgitada. "Mina pole kaitseminister. Tuleb teile kaitseminister külla, küsige temalt."

Seltskond nõudis enamat. "Pole vaja üles kütta, pole vaja kütta, võtame asja rahulikult," üritas Korb seltskonda rahustada.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt," selgitas minister. "Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATOst eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi."

24. mail 2017 kell 13.02 pani ajakirjanik Urmas Lauri kohtumise kirjelduse Lääne Elu portaali kõigile lugemiseks. Sellele järgnes tunnete ja arvamuste torm. Vaid mõned nopped...

14.21 postitas peaminister Ratas sotsiaalmeediasse sõnad: "Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt oli ebaõnnestunud ja kahetsusväärne. Valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ja pole muutunud. Sama on kinnitanud minister Korb, kes oma ebaõnnestunud sõnavõtu eest ka vabandas."

14.58 tegi postituse kaitseminister Margus Tsahkna: "Kui valitsuse minister arvab, et Eesti ei peaks kuuluma NATOsse, siis tema koht ei ole valitsuses."

15.29 arvas EKRE parlamendifraktsiooni liige Jaak Madison: "Peaminister Jüri Ratas peaks Eesti julgeolekupoliitika aluseid õõnestava riigihalduse ministri Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma."

17.17 kirjutas välisminister Sven Mikser: "Julgeolekuga Vene ruleti mängimise osas peab erakondade vahel ja erakondade sees valitsema nulltolerants. Eksimise limiit on täis saanud. Loodan, et peaminister mõistab seda."

18.21 võttis sõna Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder: "Selline avaldus on meie liitlassuhteid ja julgeolekuolukorda kahjustav. Ja kuna seda tehti valitsuse liikme poolt, on see täiesti lubamatu. Loodan, et peaminister käitub adekvaatselt ja otsustavalt selles olukorras."

20.33 oli minister Mihhail Korb otsustanud: "Ma väga vabandan kogu ühiskonna eest. Ma mõistan selle vea raskust, Eesti minister ei tohi sellist viga teha. Ma astun tagasi."

21.56 ilmus valitsuse ametlik teade, milles peaminister Jüri Ratas tunnustas Mihhail Korbi professionaalse ja pühendunud töö eest valitsuses. "Mihhail Korb kinnitas mulle veelkord, et toetab Eesti kuulumist NATO-sse, aga võtab vastutuse oma eilse ebaõnnestunud sõnavõtu eest. Tunnustan tema riigimehelikku otsust. Valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ega pole muutunud," sõnas Ratas.

Uueks riigihalduse ministriks sai Jaak Aab. Mihhail Korb on praegu riigikogu liige ja samal ajal ka Keskerakonna peasekretär, kes korraldab erakonna tööd ja juhib selle bürood.

Kaks ja pool aastat hiljem, siseminister Mart Helme solvangu järel Soome uue peaministri Sanna Marini ja tema valitsuse pihta tegi peaminister Ratas pühapäeva õhtul Facebooki postituse, milles kirjutas: "Ootan kõigilt Eesti valitsuse liikmetelt sisukat ja austavat koostööd meie Soome ametikaaslastega."