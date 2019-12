"Nagu ütlesin hommikul – torm veeklaasis. Soomes tekitas teatavat diskussiooni, Eestis natuke rohkem. Aga – torm veeklaasis," ütles Martin Helme esmaspäeval ajakirjanikele koalitsiooni eestseisuse istungilt lahkudes.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Mart Helme on valmis Soome peaministrilt Sanna Marinilt vabandust paluma, vastas Martin Helme, et selleks pole põhjust.

"A mis ta ütles – ta ütles seda, et ka köögitüdrukust võib saada peaminister. See on kiitus – nii võibki seda... Konteksti lugemine on igaühe kõrvades, aga mingit solvangut ei olnud. Me elame ajastul, kui kõigile meeldibki solvuda, aga mingit solvangut ei olnud," ütles ta.

Küsimusele, kas tema hinnanguga nõustub ka peaminister Jüri Ratas, vastas Helme, et seda peab Rataselt küsima.

Siseminister Mart Helme pani pühapäevases Tre raadio saates "Räägime asjast" kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."