Peaminister Jüri Ratas (KE) on teinud siseminister Mart Helme (EKRE) väljaütlemiste peale Soome uue peaministri suunal tauniva postituse oma Facebooki kontol.

Ratase postitus on lakooniline ega nimeta konteksti, mis pani teda sellist postitust tegema.

ERR kirjutas varem, et siseminister ja EKRE esimees Mart Helme hurjutas Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Jüri Ratas kirjutab: "Soome on meie lähedane sõber ja liitlane, kellega on kõik Eesti Vabariigi valitsused teinud head ning tihedat koostööd. Seda ei ole mõjutanud see, millised demokraatlikud erakonnad parasjagu kummagi riigi koalitsiooni kuuluvad või seda juhivad."

"Minul isiklikult oli väga hea koostöö nii kahe eelmise Soome peaministriga kui juba ka igati positiivsed esimesed kontaktid nende uue valitsusjuhiga. Viimati arutasin Sanna Mariniga meie ühiseid huve Euroopa Liidus ning Põhjala ja Baltikumi tihedamat ühist tegutsemist selle nädala neljapäeval Euroopa Ülemkogu eel. Ootan kõigilt Eesti valitsuse liikmetelt sisukat ja austavat koostööd meie Soome ametikaaslastega," lõpetab Ratas oma postituse.

Ilves: Eesti välispoliitikat juhitakse nüüd siseministeeriumist

Ratase hurjutus pole jäänud ainsaks. Ka president Toomas Hendrik Ilves ja europarlamendi liige Urmas Paet leiavad, et Mart Helme on läinud liiga kaugele.

"Tänase pretsedenditu solvanguga Soome valitsuse aadressil on Eesti välispoliitika juhtimine läinud presidendilt, pea- ja välisministrilt siseministeeriumisse. Olulisi ja tähelepanuväärseid avaldusi tehakse nüüd sealt," märgib Ilves oma Twitteri-postituses.

Tänase pretsedenditu solvanguga Soome valitsuse aadressil on Eesti välispoliitika juhtimine läinud presidendilt, pea- ja välisministrilt siseministeeriumisse. Olulisi ja tähelepanuväärseid avaldusi tehakse nüüd sealt. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) December 15, 2019

Urmas Paet: Helme jutt on kaugelenähtav mentaalne probleem

Eesti esindaja europarlamendis Urmas Paet (RE) teatas, et Mart Helme sõnad Soome aadressil kahjustavad Eesti suhteid ühe oma lähema liitlasega ning selliste arvamusavalduste tegijal on tegemist kaugelenähtava mentaalse probleemiga.

"Eesti valitsuse liige, siseminister Mart Helme on oma tänaste väljaütlemistega tõsiselt kahjustanud Eesti suhteid meie ühe lähema liitlase ja sõbra Soomega.

Rääkida raadioeetris sellest, et Soome valitsus üritab Soome riiki hävitada on kaugelenähtav mentaalne probleem," viitas Paet Helme jutule TRE raadio saates "Räägime asjast".

"Ometi istub sellist juttu rääkiv ja meie olulise naaberriigiga suhteid rikkuv tegelane hoopis Ratase juhitavas Eesti valitsuses. Kui tema hiljutised sõnad ajusurmas olevatest riigikogu liikmetest ja ärplemine inimeste peksmisega kahjustab ennekõike Eesti poliitikat ja valitsust Eesti inimeste silmis, siis Soome riigi ja inimeste solvamine ületab kõik piirid. See jutt on ohtlik lollus, mis nõrgestab Eesti suhteid oma lähemate liitlastega," leiab Paet.

"Kujutage ette, milline torm läinuks lahti siin Eestis, kui Soome valitsuse liige ja siseminister teatanuks, et Eestis on EKRE näol võimule saanud natsid, kes tahavad hävitada Eesti riiki. See puudutanuks ilmselgelt mitte ainult EKRE toetajaid, vaid palju enamaid. Sest selliseid hinnanguid me oma lähima naaberriigi valitsuse esindajalt lihtsalt ei eeldaks," tõi Helme paralleeli. "Ometi teeb seda Eesti siseminister Helme meie lähedase sõbra ja olulise liitlase Soome kohta."

Paet nimetab Helme öeldut tõsiseks rahvusvaheliseks kahjuks.

"Ma ei soovi enam kuulda peaminister Ratase ebaselget mõminat ja Helme õigustamist. Mul on häbi, et Eesti valitsus käitub niiviisi Soome ja soomlastega. Ja seda häbi saab Eestilt vähemaks pesta peaminister Ratas ainult otsustavusega ning Eestit tõsiselt kahjustava ministri kiire ametist vabastamisega. See ei ole enam nali," hoiatab Paet.