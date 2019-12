Reinsalu: Eesti-Soome silda üks lorajutt puruks ei tambi

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et siseminister Mart Helme (EKRE) rünnak Soome uue valitsuse ja peaministri suunas ei tule Eesti huvidele kasuks. Eesti-Soome suhteid see aga tema sõnul ei riku.

"Ma ütlen nõnda, et Eesti-Soome sild on kaljukindel. Seda kindlasti üks niisugune lorajutt puruks ei tambi. See on nii pikkade aastakümnetega sõjalises üksteise toetamises, kõigis muudes katsumustes karastunud sild," kommenteeris Reinsalu ERR-ile.

"Kas see jutt on selline jutt, mis oleks võinud ütlemata olla? Sada protsenti nõus," ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et valitsusliikme vastutust kandes ei saa kõiki pähe tulevaid mõtteid suust välja lasta.

"Me eeldame seda, et meie siseasjadesse demokraatlikus riigis teiste riikide poolt niimoodi nina ei topita sellisel ettekirjutuse moel ja teised demokraatlikud, meie suhtes heatahtlikud riigid eeldavad ka samamoodi. Siin on põhjust meil loomulikult oma seletusi teha," lisas Reinsalu.

Välisministri sõnul on tähtis, et rahvusvahelistes suhetes ei jääks üles halba maiku.

"Tegelikult on ju küsimus selles, et kõigil erakondadel on oma poliitilised perekonnad Euroopas. Aga üldiselt, mismoodi see suhtlemine üle riigipiiride välja näeb poliitikute poolt, on nii, et valimiste eel toetatakse endale sarnase maailmavaatega poliitilist jõudu, tehakse visiit või toetatakse oma sõnades. Aga kuidagi ei hakata halvustama teisi riigis olevaid poliitilisi jõude. Sellest joonest üldiselt peetakse Euroopas kinni. Kui seda rikkuda, lähevad meie endi positsioonid ju kehvemaks, kui me hakkaksime niisugust poliitilist liini ajama. Sest noh, see raskendaks meie oma huvide kaitsmist," kommenteeris Reinsalu.

Siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.