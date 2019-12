Reformierakond otsustas fraktsiooni koosolekul, et kui peaminister Jüri Ratas (KE) siseminister Mart Helmet ametist ei vabasta, algatab Reformierakond Helme umbusaldamise.

"Siseminister on solvanud Soome valitsust ja rünnanud isiklikult Soome vastset peaministrit. Seeläbi on ta kahjustanud Eesti-Soome suhteid. Ei peaminister ega ka siseminister ole kasutanud võimalust Soome ja Soome peaministri ees vabandada. Jüri Ratas ei kontrolli enam ammu, mis tema valitsuses toimub. Mart Helme avaldused kahjustavad Eesti rahvusvahelist mainet, see ei ole enam sisepoliitiline võitlus, vaid Eestit üldiselt häbistav olukord," kommenteeris Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

"Kui Jüri Ratas seda valitsust juhib, siis on tal õhtuni aega viia avaldus Mart Helme vabastamiseks siseministri ametist Kadriorgu. Kui ta seda ei tee, oleme sunnitud algatama Mart Helme umbusaldamise." ütles Kaja Kallas.

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et ka sotsid on valmis umbusaldamisega ühinema.

Sotsid teatasid ka pressiteates, et fraktsiooni liikmed leidsid, et Helme ei saa pärast sellist "välispoliitilist fopaad" valitsuse liikmena jätkata.

"Lähitundidel peame kõnelusi teiste poliitiliste jõududega ning otsustame seejärel oma edasised sammud," ütles Saar.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Hiljem selgitas Helme, et väljendas Soome uuele valitsusele hinnangut andes isiklikke ja erakonna seisukohti ning kinnitas Eesti ja Soome koostöö ja sõprussuhete jätkumist.

Kallas täpsustsas ERR-ile, et kui Ratas õhtuks avaldust Kadriorgu viinud ei ole, siis teisipäeval avaldab Reformierakond umbusaldamise.