Apteekrite liit: tänane apteegisüsteem raiskab 44 miljonit eurot aastas

Liit selgitab, et Euroopa riikides peetakse optimaalseks apteegi avamist keskmiselt 4000-6000 elaniku kohta ja arvestades Eesti rahvaarvu (1,325 miljonit elanikku), oleks Eestis optimaalne apteekide arv 250. Kui järgida Soome eeskuju, võiks liidu hinnangul Eestis olla veel 50 apteeki vähem ehk 200.

"Eestis tegutseb praegu 494 apteeki, millest 133 tegutseb Tallinnas, 44 Tartus, 20 Pärnus, 19 Narvas, 14 Viljandis jne. Apteekide käive oli 2018. aastal kokku 391 miljonit eurot. Sellest vähemalt 89 miljonit eurot läks kuludeks (peamiselt üüri- ja tööjõukulu). Seega vähemalt 23 protsenti apteekide tulust läks nende lahtihoidmiseks. Hoolimata Soome vähemalt kaks korda kõrgematest palkadest on seal sama näitaja 14 protsenti. Seega on ravimitega varustamine Soomes korraldatud oluliselt odavamalt kui Eestis," teatas liit.

"Kui apteegiteenuse osutamine toimuks poole väiksemas arvus apteekides, säästab see vähemalt 44,5 miljonit eurot aastas. Ravimite hinda oleks seeläbi võimalik alandada 11 protsenti," lisas apteekrite liit.

"Eesti on Põhjamaadega võrreldes vaene riik, kuid apteegiteenus on Eestis millegipärast korraldatud peaaegu kaks korda kallimalt. See hullus sai alguse 1996. aastal, kui riigikogu ootamatult tühistas piirangud apteekide omanikeringile ning andis "oodatud" rohelise tule hulgimüüjatele kuuluvate apteegikettide tekkeks. Praeguse, vabavoolulise ja superliberaalse apteegisüsteemi ülalpidamiseks on Eesti elanikud 25 aastaga raisanud suurusjärgus miljard eurot. Selle raha on maksumaksjad sõna otseses mõttes kanalisatsioonist alla lasknud. Aeg oleks aru pähe võtta," kritiseerib apteekrite liit.

Liit tõi välja Eesti apteekide arvu võrreldes Põhjamaadega:

Eesti - apteeke 494, elanikke 1,325 mijonit, 1 apteek 2682 elaniku kohta

Soome - apteeke 815, elanikke 5,513 miljonit, 1 apteek 6764 elaniku kohta

Taani - apteeke 368, elanikke 5,827 miljonit, 1 apteek 15 824 elaniku kohta

Norra - apteeke 768, elanikke 5,328 miljonit, 1 apteek 6938 elaniku kohta

Rootsi - apteeke 1345, elanikke 10,313 miljonit, 1 apteek 7668 elaniku kohta