Vatikani salastatuse reeglid ahistamisjuhtumite puhul enam ei kehti

Franciscuse muudatused puudutasid Vatikani seaduse kaht artiklit, mis käsitlevad seksuaalse ärakasutamisega seotud juhtumeid. "Paavstlik saladus ei puuduta süüdistusi, istungeid ja otsuseid", mis puudutavad sarnaseid süüdistusi, ütles paavst.

Vatikani salastatuse reegli eesmärk on kaitsta tundlikku informatsiooni, mis on seotud katoliku kiriku juhtimisega. See hõlmab diplomaatilist kirjavahetust, isiklikke teemasid ning ka kuritegusid.

Katoliku kirikut on süüdistatud korduvalt vaimulike seksuaalse ahistamise juhtumites varjamises.

Paavst kiitis mais heaks määruse, mis kohustab kõiki, kes teavad seksuaalse ahistamise juhtumitest, teavitama sellest oma ülemaid. Teisipäeval tegi Franciscus avalduse, milles täpsustas, et "avalduse esitanud isik, väidetavalt ahistamise ohvriks langenud isik ning tunnistajad ei ole seotud mingi vaikimiskohustusega, mis antud juhtumit puudutavad".