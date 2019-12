Koolijuhi vallandamine tekitas konflikti Märjamaal

Teisipäeva õhtul teemat arutanud Märjamaa vallavolikogu enamus allkirjastas pöördumise, millega tehti vallavanem Merlin Suurnale ettepanek lugeda koolijuhi tööleping kehtivaks ja vabandada nii direktori kui vallarahva ees.

Kalle Uusmaa sai olla koolijuht neli kuud. 25. novembril lõpetas vallavanem Merlin Suurna vallavalitsusega nõu pidamata direktoriga katseajaks sõlmitud lepingu, hinnates noore juhi tegevuse ebarahuldavaks. Nüüd kinnitab Uusmaa, et konkreetseid näitajaid, mille põhjal vallavanem tema tööd hindas, tööle võtmisel ei seatudki.

"Kriteeriumid või eesmärgid anti mulle viimasel tööpäeval ja seal oli mustvalgel kirjas, mida ma oleksin pidanud tegema. Ja nende tegematajätmine ongi üheks vabastamise aluseks," ütles Uusmaa.

Et vallavanem Suurna on puhkusel, ta volikogu istungile ei tulnud ja ka telefonile ei vastanud. Küll aga on vallalehes kirjas, et direktor ei täitnud ministeeriumi nõuet kooli kodukorda uuendada, ei alustanud arengukava koostamist, jättis tegemata hädaolukorra lahendamise plaani ja ei korraldanud evakuatsiooniõppust.

Kohalik elanik Kristel Kaljulaid algatas internetis allkirjade kogumise, kuna leiab, et vallavanem ületas oma võimupiire.

"Vallavanem on rikkunud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ehk ületanud oma pädevust, teinud otsuse ilma vallavalitsuse vastava koosolekuta," märkis Kaljulaid.

Koolipere on direktori lahtilaskmise pärast lõhenenud.

Märjamaa gümnaasiumi õppealajuhataja Marju Retsja ütles, et otsese alluvuses töötajad, kellega direktor pidi tihedat koostööd tegema, tundsid end kõrvalejäetutena.

Retsja selja taha on koondunud lahtilastud direktori vastased. Teine õppealajuhataja Lia Puhm ja tema mõttekaaslased toetavad aga noore juhi jätkamist.

Pärast osapoolte ärakuulamist allkirjastasid 12 vallavolinikku pöördumise, millega tehti vallavanem Suurnale ettepanek koolijuht 30. detsembriks tööle ennistada.

Volikogu esimees Urmas Kristal möönis, et kui vallavanem volikogu enamuse tahet ei austa, võib see muu hulgas tähendada, et töö kaotab hoopis vallavanem.