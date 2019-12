"Vastuolud Poola õiguse ja Euroopa õiguse vahel ... võivad suure tõenäosusega viia Euroopa Liidu institutsioonide sekkumiseni seoses EL-i lepete rikkumisega ja pikemas perspektiivis Euroopa Liidust lahkumiseni," öeldakse Poola ülemkohtu avalduses.

Euroopa Liit on süüdistanud PiS-i kohtusüsteemi poliitilises allutamises alates 2015. aastast, kui partei võimule sai. Valitsuspartei on kinnitanud, et kohturerform on vajalik selle efektiivsuse suurendamiseks.

PiS on andnud parlamenti eelnõu, millega püütakse ära hoida seda, et kohtunikud saaksid tunnistada partei moodustatud organi esitatud kohtunikud mittesõltumatuteks.

"Komisjonil on väga selge positsioon kohtusüsteemi poliitilise sõltumatuse kaitsmise suhtes," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Christian Wigand vastuseks Reutersi palvele kommenteerida Poola ülemkohtu avaldust. "Komisjon jälgib olukorda hoolikalt ning on valmis Poola võimudega rutama, kuidas olukorda lahendada," lisas Wigand.

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et uurib, kas eelnõu võib ohustada Poola kohtute sõltumatust.

Poola ülemkohus teatas oma avalduses ka, et parlamendile esitatud eelnõu on "silmnähtavalt" koostatud selliselt, et lubada PiS liitlasel, president Andrzej Dudal valida uus ülemkohtu esimees enne mais toimuvaid presidendivalimisi.

Ülemkohtu praegune esimees Malgorzata Gersdorf, kes sai ametisse enne PiS-i võimuletõusmist ning kes on olnud avalikult kriitiline praeguse valitsuse suhtes, lahkub ametist järgmise aasta aprillis.

Gersdorf kutsus 17. märtsiks kokku kohtunike üldkogu, et nad saaks osaleda uue ülemkohtu esimehe valimistel, teatas ülemkohtu pressiesindaja teisipäeval.

Poola ja Ungari valitsuste püüdlused allutada kohtud ja meedia poliitilisele kontrollile on ajendanud Euroopa Komisjoni, mille ülesandeks on jälgida Euroopa Liidu reeglitest kinnipidamist, käivitada mõlema suhtes uurimine õigusriigi nõuetest kinnipidamise suhtes, mis võib teoreetiliselt viia nende hääleõiguse äravõtmiseni. Samuti kaalutakse Euroopa Liidus õigusriigi ja demokraatlike standardite järgimise sidumist EL-i toetuste väljamaksmisega.

Euroopa Liidus ei ole juriidilist mehhanismi liikmesriigi väljaviskamiseks liidust. Seni on ainult Ühendkuningriik otsustanud rahvahääletuse tagajärjel EL-ist lahkuda, mis peaks toimuma jaanuari lõpus.