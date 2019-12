Öösel on taevas pilves, mitmel pool sajab vihma ning paiguti on ka udu. Puhub lõunakaare tuul 3-9, saartel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Pühapäeva hommik on samuti pilves, kohati sajab vihma ja püsib ka udu. Õhusooja on 2 kuni 6 kraadi.

Päevgi on valdavalt pilves ja kohati sajab vihma. Lõunakaare tuul puhub 4-10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul on tuul aga juba muutliku suunaga ja nõrk. Sooja on pühapäevaks oodata 3 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeval hakkab õhurõhk vaikselt tõusma. Öösel sajab veel küll mitmel pool vihma, kuid päeval sajuvõimalus järk-järgult väheneb. Termomeetrinäidud püsivad veel kindlalt plusspoolel.

Nädala edenedes jääb soojakraade küll vähemaks ja neljapäeval võib kohati isegi natuke lund sadada, kuid unistus valgetest jõuludest jääb sellel aastal tõenäoliselt täitumata. Vähemalt on tuul järgmisel nädal rahulik.