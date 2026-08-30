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Esmaspäeval võib tulla hoovihma

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Esmaspäeval laieneb Skandinaavia sajune ja mitme keskmega madalrõhuala servaga Venemaale. Uus kese, mis öösel Stockholmi lähistel tekib, kannab Eesti kohale taas tihedamaid sajupilvi, mis liiguvad päeval Soome kohale.

Tuul muutub tugevamaks, merel puhanguliseks, kuid juba õhtul annab uuesti järele. Teisipäeval katab Läänemere ümbrust madalrõhuala lõunaserv. Öö toob kohatisi sajuhooge ja udu ning päeval liigub merelt Baltimaade kohale madalrõhulohk, mis toob taas mitmele poole hoovihma. Tuul on nõrk ja õhumass soe.

Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul kolm kuni üheksa, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti 15 m/s ning sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Ka hommik on pilves selgimistega ja sajuhooge on endiselt mitmel pool. Tuul puhub valdavalt lõunast ja edelast kolm kuni üheksa, puhanguti kuni 15 m/s ning sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib ka äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul neli kuni üheksa, puhanguti kuni 15 m/s ja sooja on 17 kuni 23 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajab veel vaid üksikutes kohtades. Puhub mõõdukas edelatuul ja sooja on kuni 18 kraadi.

Teisipäeval, 1. septembril on kooliminejatel mõistlik vihmajoped ja -varjud kaasa haarata, sest ilmaprognoos lubab päevaks mitmele poole vihmasadusid. Samuti on äikesevõimalus. Tuul puhub mõõdukalt ning öösel on sooja 11 kuni 17, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Ka kolmapäev ja neljapäev toovad mitmele poole vihmahooge, aga reede peaks tulema veidi kuivem. Kuigi öine õhutemperatuur pisut langeb, on päeval siiski veel üpris soe, kuni 20 kraadi.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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