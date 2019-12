Jõululaupäev tuleb vihmane

Öösel on ilm pilves selgimistega. Paljudes kohtades on udu ja kohati, enamasti Ida-Eestis sajab ka vihma. Tuul pöördub lõunast kirdesse ning puhub 2-8 m/s. Õhusooja on esimesel talveööl 1 kuni 5 kraadi.

Hommikuks pilvisus tiheneb, kohati sajab vähest vihma ja paljudes kohtades on udu. Puhub nõrk kirde- ja põhjatuul ning sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Ka päev on enamasti pilves ja kohati sajab vihma. Põhjakaare tuul puhub 2-7 m/s. Õhusooja on ka päeval 2 kuni 5 kraadi.

Jõululaupäeva ilm on küll tuulevaikne, kuid pilves ja vihmane. Sooja on siis ööpäevaringselt keskmiselt 3-4 kraadi. Üsna sarnane on ilm ka kolmapäeval.

Alles neljapäeval taevas veidi selgineb ja termomeetri näidud hakkavad vaikselt langema.

Reede öösel võib juba paiguti mõni miinuskraadki tulla ning välistatud pole vähene lörtsi- või lumesadu.