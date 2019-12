Tallinnas on vähemalt kahel koeral avastatud harvaesinev katk

Eesti väikeloomaarstide seltsi andmetel on kahel Tallinna koeral avastatud harvaesinev koerte katk, kolmandal koeral lõppdiagnoosi veel pole. Loomaarst Tiina Toomet ütles, et korralik vaktsineerimine on katku koertest aastaid eemale hoidnud.

Kui uudis koerte katkust mõne koeraomaniku ärevaks teeb, tuleb lihtsalt kontrollida, kas koer on korralikult vaktsineeritud ja millal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need kaks või kolm juhtumit on ikkagi väga haruldased. Kindlasti ei maksa hakata rääkima nüüd mingist epideemiast. Lihtsalt tasuks üle vaadata oma koerte vaktsineerimispassid või küsida oma loomaarsti käest, millal viimati vaktsiin tehtud on," rääkis Toomet.

Loomaarst selgitas, et koerte katk levib piisknakkusega ehk kui kuskil koer aevastab ning teine koer seda kohta hiljem nuusutab, võib ta saada nakkuse.

Koerte katku võivad põdeda ka rebased, kährikud, naaritsad ja tuhkrud.

Katku mikroobid armastavad sooja ja niisket ilma ja kardavad päikest.

"Minust sai loomaarst tänu sellele, et minu teine puudel suri katku. Tegelikult katk on ravimatu haigus, aga tänu sellele, et siiani on koerad korralikult vaktsineeritud, me pole seda tükk aega näinud - tõesti, seda haigust mina oma kliinikus oma 20 aastat vist," rääkis Toomet.

Väikeloomaarstide seltsist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et kahest katkudiagnoosi saanud koerast üks oli vaktsineeritud vaid kord kutsikana ja teine pidi kohe saama kolmanda vaktsiini, kuid polnud kahjuks saanud varasematest vaktsiinidest loodetud immuunsust ning nakatus.

Katku klassikaline tunnus on, et koeral jookseb silmadest ja ninast mädast nõret.

Tiina Toometi sõnul on Eestis koerad reeglina katku vastu vaktsineeritud.

Toomet soovitab aga muretseda läheneva aastavahetuse pärast. "Vaadake pigem, et teie koer ei pääse süldikontide kallale, et talle ei antaks šokolaadi, et ta ei pugiks hirmus palju piparkooke ja et ei juhtuks nii, et tema selja taga lastakse pauke, ta pääseb rihma otsast lahti, jookseb minema ja satub auto alla," selgitas Toomet.

Ta lisas, et ka vaktsineerimist ei tohi unustada.